A Receita Federal entregou, na quinta-feira (7), uma carreta para a Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP/Unicamp). O veículo será transformado em uma clínica odontológica móvel para ampliar o atendimento à população em diferentes bairros da cidade.
A entrega aconteceu em Piracicaba e reuniu representantes da Receita Federal, da Unicamp, da Prefeitura e da Câmara Municipal.
Segundo a universidade, a ideia surgiu após contatos entre a FOP e a Receita Federal. O projeto foi inspirado em uma ação realizada pela Universidade de Buenos Aires, que utilizava uma unidade móvel para oferecer atendimentos odontológicos fora do campus.
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O reitor da Unicamp, Paulo César Montagner, afirmou que a carreta ajudará a ampliar os serviços prestados pela faculdade. O superintendente da Receita Federal, Vicente Batista Júnior, destacou a participação do órgão em projetos voltados à população.
Antes de começar os atendimentos, a carreta ainda passará por adaptações e precisa da liberação para circulação. Depois dessa etapa, a faculdade pretende buscar parcerias para instalar os equipamentos odontológicos no veículo.