A Receita Federal entregou, na quinta-feira (7), uma carreta para a Faculdade de Odontologia de Piracicaba (FOP/Unicamp). O veículo será transformado em uma clínica odontológica móvel para ampliar o atendimento à população em diferentes bairros da cidade.

A entrega aconteceu em Piracicaba e reuniu representantes da Receita Federal, da Unicamp, da Prefeitura e da Câmara Municipal.

Segundo a universidade, a ideia surgiu após contatos entre a FOP e a Receita Federal. O projeto foi inspirado em uma ação realizada pela Universidade de Buenos Aires, que utilizava uma unidade móvel para oferecer atendimentos odontológicos fora do campus.