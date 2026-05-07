A tradição vai tomar conta do Largo dos Pescadores nesta sexta-feira (8), a partir das 19h30, com uma edição especial da Seresta no Largo que marca oficialmente o início das comemorações pelos 200 anos da Festa do Divino Espírito Santo, uma das celebrações culturais e religiosas mais tradicionais de Piracicaba, programada para acontecer no mês de julho.

Com entrada gratuita, o evento promete reunir moradores e visitantes em uma noite marcada por música regional, comidas típicas e homenagens a uma festividade que atravessa gerações às margens do rio Piracicaba. A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo, com apoio da Irmandade do Divino Espírito Santo.

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