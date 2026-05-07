A tradição vai tomar conta do Largo dos Pescadores nesta sexta-feira (8), a partir das 19h30, com uma edição especial da Seresta no Largo que marca oficialmente o início das comemorações pelos 200 anos da Festa do Divino Espírito Santo, uma das celebrações culturais e religiosas mais tradicionais de Piracicaba, programada para acontecer no mês de julho.
Com entrada gratuita, o evento promete reunir moradores e visitantes em uma noite marcada por música regional, comidas típicas e homenagens a uma festividade que atravessa gerações às margens do rio Piracicaba. A realização é da Prefeitura de Piracicaba, por meio das secretarias municipais de Cultura e Turismo, com apoio da Irmandade do Divino Espírito Santo.
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A programação da noite contará com apresentação da Orquestra Piracicabana de Viola Caipira, grupo que há cerca de duas décadas atua na preservação e valorização da música regional. O repertório deve embalar o público em clima familiar, característica tradicional da Seresta no Largo, realizada desde 2001.
Além das atrações musicais, o público poderá aproveitar opções gastronômicas organizadas pela Irmandade do Divino, com pratos e lanches típicos como pernil, linguiça, pastel, cuscuz, batata frita e bebidas. Durante o evento também será lançada uma cerveja comemorativa alusiva aos 200 anos da Festa do Divino, reconhecida como patrimônio imaterial do município.
Festa do Divino carrega 2 séculos de história
Realizada em Piracicaba desde 1826, a Festa do Divino Espírito Santo é considerada uma das manifestações religiosas e populares mais importantes da cidade. A celebração reúne elementos de fé, cultura popular e folclore, mantendo tradições como procissões, Encontro das Bandeiras, rodas de cururu e apresentações musicais.
A origem da festa remonta às tradições portuguesas ligadas ao Pentecostes e à devoção ao Divino Espírito Santo, preservando até hoje valores como solidariedade, religiosidade e união comunitária.
Segundo o secretário municipal de Cultura, Carlos Beltrame, a edição especial da Seresta representa um momento de valorização das raízes culturais da cidade. Já a Irmandade do Divino destaca o caráter familiar do evento, que reúne diferentes gerações em torno da música e das tradições piracicabanas.
SERVIÇO
Seresta no Largo – Edição Especial 200 anos da Festa do Divino Espírito Santo
- Data: Sexta-feira (8), a partir das 19h30
- Local: Largo dos Pescadores – Piracicaba
- Entrada: gratuita