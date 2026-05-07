Frequentadores do parque ficaram assustados ao perceberem um corpo boiando na represa do local. A cena provocou tumulto, curiosidade e deixou dezenas de pessoas em estado de choque.

Uma manhã tranquila de caminhada terminou em choque e desespero no Parque Maria Angélica, em São Pedro, na região de Piracicaba, nesta quinta-feira (7).

O Corpo de Bombeiros foi chamado às pressas e iniciou o atendimento da ocorrência, enquanto viaturas da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar cercavam a área. Quem passava pelo parque acompanhava tudo sem acreditar no que estava acontecendo.

Segundo as primeiras informações, a vítima é um homem de aproximadamente 60 anos. A identidade ainda não havia sido divulgada oficialmente.

A perícia foi acionada e agora tenta descobrir o que levou à morte. O caso está envolto em mistério e levanta uma série de perguntas que ainda não têm resposta.