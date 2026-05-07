07 de maio de 2026
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CORPO NA ÁGUA

Cadáver é encontrado em represa na região de Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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  Uma manhã tranquila de caminhada terminou em choque e desespero no Parque Maria Angélica, em São Pedro, na região de Piracicaba, nesta quinta-feira (7).

Frequentadores do parque ficaram assustados ao perceberem um corpo boiando na represa do local. A cena provocou tumulto, curiosidade e deixou dezenas de pessoas em estado de choque.

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O Corpo de Bombeiros foi chamado às pressas e iniciou o atendimento da ocorrência, enquanto viaturas da Guarda Civil Municipal e da Polícia Militar cercavam a área. Quem passava pelo parque acompanhava tudo sem acreditar no que estava acontecendo.

Segundo as primeiras informações, a vítima é um homem de aproximadamente 60 anos. A identidade ainda não havia sido divulgada oficialmente.

A perícia foi acionada e agora tenta descobrir o que levou à morte. O caso está envolto em mistério e levanta uma série de perguntas que ainda não têm resposta.

O encontro do cadáver transformou o clima do parque e causou enorme repercussão entre moradores da cidade.

A funerária levou o corpo para o Instituto Médico Legal (IML), para exame necroscópico.

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