Com foco em ampliar a atividade industrial e atrair novos investimentos, Piracicaba segue fortalecendo seu ambiente de desenvolvimento econômico: ontem, 06/05, 16 empresas formalizaram a assinatura do IPPD – Instrumento Particular de Promessa de Doação de Áreas, etapa essencial para a implantação de novas unidades produtivas em distritos industriais do município, sendo Nupei (Núcleo de Pequenas Empresas Industriais) e Unisul.

A iniciativa é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em parceria com o Comedic (Conselho Municipal de Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial).

Esteve presente o prefeito Helinho Zanatta; a secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Thais Fornicola; o presidente do Semae, Ronald Pereira; o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro; o presidente do Comedic, Rafael Roberto Domarco Aloísi; o vereador Renan Paes; além de representantes das empresas.

Com base nos projetos aprovados, a Prefeitura estima que, nos cinco primeiros anos de operação, os empreendimentos deverão investir R$ 148,07 milhões, alcançar faturamento acumulado superior a R$ 1,9 bilhão e gerar 1.566 novos empregos diretos.