Com foco em ampliar a atividade industrial e atrair novos investimentos, Piracicaba segue fortalecendo seu ambiente de desenvolvimento econômico: ontem, 06/05, 16 empresas formalizaram a assinatura do IPPD – Instrumento Particular de Promessa de Doação de Áreas, etapa essencial para a implantação de novas unidades produtivas em distritos industriais do município, sendo Nupei (Núcleo de Pequenas Empresas Industriais) e Unisul.
A iniciativa é da Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, em parceria com o Comedic (Conselho Municipal de Expansão e Desenvolvimento Industrial e Comercial).
Esteve presente o prefeito Helinho Zanatta; a secretária de Desenvolvimento Econômico, Indústria e Comércio, Thais Fornicola; o presidente do Semae, Ronald Pereira; o secretário de Trabalho, Emprego e Renda, José Luiz Ribeiro; o presidente do Comedic, Rafael Roberto Domarco Aloísi; o vereador Renan Paes; além de representantes das empresas.
Com base nos projetos aprovados, a Prefeitura estima que, nos cinco primeiros anos de operação, os empreendimentos deverão investir R$ 148,07 milhões, alcançar faturamento acumulado superior a R$ 1,9 bilhão e gerar 1.566 novos empregos diretos.
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O prefeito Helinho Zanatta colocou a administração municipal à disposição das empresas e destacou que a Prefeitura está implantando um sistema mais moderno e eficiente para dar suporte aos investimentos, com acompanhamento da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. “Estamos trabalhando para agilizar os processos, reduzir a burocracia e oferecer mais segurança e suporte para que as empresas possam investir e crescer em Piracicaba”, afirmou.
Helinho também informou que a Prefeitura busca novas áreas para atender à demanda crescente de empresas interessadas em ampliar ou investir em Piracicaba. Atualmente, segundo ele, existem 57 empresas interessadas em expandir ou começar suas operações no município.
O processo de seleção considerou critérios como volume de investimentos, faturamento projetado, potencial de crescimento, adoção de tecnologias avançadas e capacidade de geração de empregos qualificados. A análise também levou em conta o impacto econômico e o retorno esperado para o município, incluindo salário médio dos postos de trabalho e projeção de receita.
“A partir dessa assinatura, as empresas do Nupei e do Unisul já poderão protocolar os pedidos de projetos junto à equipe técnica da Prefeitura. É um passo fundamental para dar andamento aos investimentos, gerar empregos e fortalecer o ambiente de negócios em Piracicaba”, afirmou Thais Fornicola.
“Essa iniciativa representa investimento em tecnologia, inovação e geração de empregos para o município, além de reforçar o apoio da Prefeitura ao setor empresarial”, completou o presidente do Comedic, Rafael Roberto Domarco Aloísi.
O vereador Renan Paes destacou que os resultados dos investimentos e ações serão percebidos ao longo do tempo. Segundo ele, o avanço também é resultado do trabalho conjunto realizado pelo Legislativo.
As empresas têm até 12 meses para iniciar as obras, seguindo o cronograma físico-financeiro aprovado. A não observância dos prazos pode resultar na perda da área. Já no âmbito operacional, é obrigatório cumprir a meta de empregos diretos projetada para cinco anos e adotar medidas ambientais preventivas. A atuação deve ser exclusivamente industrial, com foco no setor metalmecânico, e todos os custos operacionais — tributos, energia, água, internet, telefonia — são de responsabilidade das empresas.
Representando a Alles Soluções Químicas, empresa que atua há 13 anos no mercado de Piracicaba, Alessandra Júlio Franco Oliveira afirmou que o momento representa um grande passo para o crescimento da empresa. “Essa assinatura é o início da conquista de uma nova planta industrial e a ampliação do nosso quadro de colaboradores. Atualmente, a empresa conta com 14 funcionários e a expectativa é chegar a 50 com a nova estrutura”, afirmou.
Os dois distritos industriais apresentam características distintas em área e potencial de ocupação. O Unisul conta com 50 mil metros quadrados de área útil, organizados em cinco lotes; já o Nupei possui cerca de 30 mil metros quadrados divididos em 12 lotes.