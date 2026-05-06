O drama vivido pelos ocupantes de um ônibus de operários, que se envolveu em um grave acidente durante a madrugada no Anel Viário em Piracicaba, ganhou um novo capítulo assustador.

LEIA MAIS

De acordo com as informações, o motorista do coletivo descreveu à polícia os segundos antes da colisão violenta, que transformou a Rodovia Ernesto Paterniani em cenário de caos, ferro retorcido, gritos e desespero, com quatro feridos, sendo um grave.