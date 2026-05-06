06 de maio de 2026
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EM PIRACICABA

'Escureceu tudo e veio a batida'; relata motorista de ônibus

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Quatro trabalhadores ficaram fedidos no acidente com o ônibus.
Quatro trabalhadores ficaram fedidos no acidente com o ônibus.

 O drama vivido pelos ocupantes de um ônibus de operários, que se envolveu em um grave acidente durante a madrugada no Anel Viário em Piracicaba, ganhou um novo capítulo assustador.

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De acordo com as informações, o motorista do coletivo descreveu à polícia os segundos antes da colisão violenta, que transformou a Rodovia Ernesto Paterniani em cenário de caos, ferro retorcido, gritos e desespero, com quatro feridos, sendo um grave.

“Escureceu as vistas.”

Foi assim que o motorista de 53 anos descreveu à polícia o instante que antecedeu a pancada brutal contra a traseira de um caminhão carregado de cana-de-açúcar.

O ônibus, que levava 25 funcionários da Hyundai, atingiu o treminhão com força devastadora. A parte dianteira do coletivo ficou completamente destruída e passageiros viveram momentos de puro pânico dentro do veículo esmagado.

Gritos, sangue, pessoas caídas e trabalhadores tentando escapar no escuro marcaram a madrugada que assustou Piracicaba.

Equipes de resgate correram para socorrer as vítimas. Um dos passageiros chegou a ficar preso nas ferragens, enquanto outros eram atendidos às pressas no acostamento da rodovia. O motorista sofreu fraturas na perna e foi levado para a Santa Casa.

 Os funcionários passaram por avaliação médica e foram liberados para observação em casa. A empresa afirmou ainda que acompanha as investigações e presta apoio às vítimas.

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