O drama vivido pelos ocupantes de um ônibus de operários, que se envolveu em um grave acidente durante a madrugada no Anel Viário em Piracicaba, ganhou um novo capítulo assustador.
LEIA MAIS
- Tiro na cabeça: morte misteriosa mobiliza polícia em Piracicaba
- Acidente com ônibus teve ferido nas ferragens e ônibus retorcido, em Piracicaba
De acordo com as informações, o motorista do coletivo descreveu à polícia os segundos antes da colisão violenta, que transformou a Rodovia Ernesto Paterniani em cenário de caos, ferro retorcido, gritos e desespero, com quatro feridos, sendo um grave.
“Escureceu as vistas.”
Foi assim que o motorista de 53 anos descreveu à polícia o instante que antecedeu a pancada brutal contra a traseira de um caminhão carregado de cana-de-açúcar.
O ônibus, que levava 25 funcionários da Hyundai, atingiu o treminhão com força devastadora. A parte dianteira do coletivo ficou completamente destruída e passageiros viveram momentos de puro pânico dentro do veículo esmagado.
Gritos, sangue, pessoas caídas e trabalhadores tentando escapar no escuro marcaram a madrugada que assustou Piracicaba.
Equipes de resgate correram para socorrer as vítimas. Um dos passageiros chegou a ficar preso nas ferragens, enquanto outros eram atendidos às pressas no acostamento da rodovia. O motorista sofreu fraturas na perna e foi levado para a Santa Casa.
Os funcionários passaram por avaliação médica e foram liberados para observação em casa. A empresa afirmou ainda que acompanha as investigações e presta apoio às vítimas.