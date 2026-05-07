O direito automático do cônjuge à herança pode deixar de existir no Brasil caso avance o Projeto de Lei 4/2025, em análise no Senado. A proposta do novo Código Civil prevê retirar marido, esposa ou companheiro da lista de herdeiros necessários, alterando uma das principais garantias atuais do direito sucessório.

Se a mudança for aprovada, o parceiro sobrevivente deixará de disputar herança com filhos, netos, pais ou avós do falecido, salvo quando houver previsão expressa em testamento. A proposta, porém, mantém o direito à meação dos bens adquiridos durante o relacionamento, conforme o regime escolhido pelo casal.

A discussão já divide especialistas em direito civil e sucessões. Enquanto parte dos juristas defende maior liberdade sobre o patrimônio, outros alertam para possíveis impactos sociais e aumento da desigualdade patrimonial.