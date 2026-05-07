Além do recolhimento, a Anvisa determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos listados na resolução publicada pelo órgão. A decisão ocorreu após inspeções técnicas apontarem falhas consideradas críticas nos processos de controle de qualidade da fábrica.

Consumidores de todo o país foram surpreendidos nesta quinta-feira (7) com a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de recolher dezenas de produtos da Ypê. A medida atinge itens fabricados na unidade da Química Amparo, no interior de São Paulo, e vale apenas para lotes cuja numeração termina em 1.

Segundo a agência, os problemas identificados aumentam o risco de contaminação microbiológica nos produtos. Esse tipo de contaminação acontece quando bactérias, fungos ou outros microrganismos indesejados podem estar presentes nos itens, oferecendo risco à saúde dos consumidores.

A Anvisa informou que as irregularidades comprometem as chamadas Boas Práticas de Fabricação, exigidas para garantir segurança e qualidade na produção. A orientação é para que os consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos afetados e procurem o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa para receber orientações sobre devolução e recolhimento.

Ypê reage à decisão

Em nota oficial, a fabricante contestou a medida adotada pela agência reguladora e afirmou que pretende recorrer. A empresa também informou possuir laudos independentes que comprovariam a segurança dos produtos incluídos na decisão.