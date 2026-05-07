07 de maio de 2026
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ALERTA SANITÁRIO

Veja a lista completa de produtos Ypê recolhidos pela Anvisa

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Consumidores devem conferir o número do lote antes de continuar usando produtos da Ypê após alerta da Anvisa.
Consumidores devem conferir o número do lote antes de continuar usando produtos da Ypê após alerta da Anvisa.

Consumidores de todo o país foram surpreendidos nesta quinta-feira (7) com a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de recolher dezenas de produtos da Ypê. A medida atinge itens fabricados na unidade da Química Amparo, no interior de São Paulo, e vale apenas para lotes cuja numeração termina em 1.

Além do recolhimento, a Anvisa determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos listados na resolução publicada pelo órgão. A decisão ocorreu após inspeções técnicas apontarem falhas consideradas críticas nos processos de controle de qualidade da fábrica.

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Entenda o motivo da suspensão

Segundo a agência, os problemas identificados aumentam o risco de contaminação microbiológica nos produtos. Esse tipo de contaminação acontece quando bactérias, fungos ou outros microrganismos indesejados podem estar presentes nos itens, oferecendo risco à saúde dos consumidores.

A Anvisa informou que as irregularidades comprometem as chamadas Boas Práticas de Fabricação, exigidas para garantir segurança e qualidade na produção. A orientação é para que os consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos afetados e procurem o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa para receber orientações sobre devolução e recolhimento.

Ypê reage à decisão

Em nota oficial, a fabricante contestou a medida adotada pela agência reguladora e afirmou que pretende recorrer. A empresa também informou possuir laudos independentes que comprovariam a segurança dos produtos incluídos na decisão.

A repercussão ganhou força nas redes sociais pela quantidade de itens envolvidos e pela popularidade da marca entre os brasileiros.

Confira a lista completa dos produtos afetados

Lava-louças

  • Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê
  • Lava-louças Ypê
  • Lava-louças Ypê Clear Care
  • Lava-louças Ypê Toque Suave
  • Lava-louças Concentrado Ypê Green
  • Lava-louças Ypê Clear
  • Lava-louças Ypê Green

Lava-roupas

  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
  • Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green
  • Lava-roupas Líquido Ypê Express
  • Lava-roupas Líquido Ypê Power Act
  • Lava-roupas Líquido Ypê Premium
  • Lava-roupas Tixan Maciez
  • Lava-roupas Tixan Primavera
  • Lava-roupas Tixan Power Act

Desinfetantes

  • Desinfetante Bak Ypê
  • Desinfetante de Uso Geral Atol
  • Desinfetante Perfumado Atol
  • Desinfetante Pinho Ypê

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