Consumidores de todo o país foram surpreendidos nesta quinta-feira (7) com a decisão da Agência Nacional de Vigilância Sanitária de recolher dezenas de produtos da Ypê. A medida atinge itens fabricados na unidade da Química Amparo, no interior de São Paulo, e vale apenas para lotes cuja numeração termina em 1.
Além do recolhimento, a Anvisa determinou a suspensão da fabricação, comercialização, distribuição e uso dos produtos listados na resolução publicada pelo órgão. A decisão ocorreu após inspeções técnicas apontarem falhas consideradas críticas nos processos de controle de qualidade da fábrica.
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Entenda o motivo da suspensão
Segundo a agência, os problemas identificados aumentam o risco de contaminação microbiológica nos produtos. Esse tipo de contaminação acontece quando bactérias, fungos ou outros microrganismos indesejados podem estar presentes nos itens, oferecendo risco à saúde dos consumidores.
A Anvisa informou que as irregularidades comprometem as chamadas Boas Práticas de Fabricação, exigidas para garantir segurança e qualidade na produção. A orientação é para que os consumidores interrompam imediatamente o uso dos produtos afetados e procurem o Serviço de Atendimento ao Consumidor da empresa para receber orientações sobre devolução e recolhimento.
Ypê reage à decisão
Em nota oficial, a fabricante contestou a medida adotada pela agência reguladora e afirmou que pretende recorrer. A empresa também informou possuir laudos independentes que comprovariam a segurança dos produtos incluídos na decisão.
A repercussão ganhou força nas redes sociais pela quantidade de itens envolvidos e pela popularidade da marca entre os brasileiros.
Confira a lista completa dos produtos afetados
Lava-louças
- Lava-louças com Enzimas Ativas Ypê
- Lava-louças Ypê
- Lava-louças Ypê Clear Care
- Lava-louças Ypê Toque Suave
- Lava-louças Concentrado Ypê Green
- Lava-louças Ypê Clear
- Lava-louças Ypê Green
Lava-roupas
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Combate Mau Odor
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Cuida das Roupas
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Antibac
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Coco e Baunilha
- Lava-roupas Líquido Tixan Ypê Green
- Lava-roupas Líquido Ypê Express
- Lava-roupas Líquido Ypê Power Act
- Lava-roupas Líquido Ypê Premium
- Lava-roupas Tixan Maciez
- Lava-roupas Tixan Primavera
- Lava-roupas Tixan Power Act
Desinfetantes
- Desinfetante Bak Ypê
- Desinfetante de Uso Geral Atol
- Desinfetante Perfumado Atol
- Desinfetante Pinho Ypê