Cenas revoltantes chocaram moradores de Capivari, na região de Piracicaba, na manhã desta terça-feira (6). Uma jovem grávida foi brutalmente agredida pelo próprio companheiro nas proximidades da rodoviária da cidade, após uma crise de ciúmes que terminou em violência, gritaria e correria.

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Segundo informações da Guarda Civil, o adolescente teria perdido o controle depois de mexer no celular da vítima enquanto ela fazia exames na Santa Casa, por conta da gravidez avançada. Revoltado com mensagens e imagens encontradas no aparelho, ele passou a atacar a mulher com socos na boca e na testa dentro e fora do hospital.