Cenas revoltantes chocaram moradores de Capivari, na região de Piracicaba, na manhã desta terça-feira (6). Uma jovem grávida foi brutalmente agredida pelo próprio companheiro nas proximidades da rodoviária da cidade, após uma crise de ciúmes que terminou em violência, gritaria e correria.
LEIA MAIS
- Novos detalhes cercam encontro de homem morto em Piracicaba
- "Escureceu tudo e veio a batida", repleta motorista de ônibus acidentado
Segundo informações da Guarda Civil, o adolescente teria perdido o controle depois de mexer no celular da vítima enquanto ela fazia exames na Santa Casa, por conta da gravidez avançada. Revoltado com mensagens e imagens encontradas no aparelho, ele passou a atacar a mulher com socos na boca e na testa dentro e fora do hospital.
Mas o pesadelo da gestante não terminou ali.
Mesmo machucada, ela foi arrastada pelo suspeito até uma assistência técnica e, depois, até a região da rodoviária, onde testemunhas ficaram assustadas ao ver a violência em plena luz do dia.
De acordo com a vítima, o adolescente tentava obrigá-la a entrar em um carro de aplicativo à força. Durante a confusão, ela ainda teria sido mordida na mão.
Populares acionaram imediatamente a Guarda Civil após presenciarem a cena desesperadora. Quando os agentes chegaram, encontraram o suspeito extremamente alterado e agressivo no momento em que o casal tentava embarcar no veículo. Foi necessário o uso de algemas para conter o adolescente.
A vítima revelou aos guardas que as agressões começaram ainda dentro da Santa Casa, justamente quando realizava exames para acompanhar a saúde do bebê. O celular dela também foi destruído durante o ataque.
O adolescente confirmou à Guarda que havia acessado o aparelho da companheira e admitiu que “se exaltou” após ver o conteúdo.
A grávida precisou voltar às pressas para a Santa Casa, onde passou por novos exames para avaliar o estado de saúde dela e do bebê. O caso causou revolta entre moradores da cidade.
O adolescente foi apreendido e encaminhado à Delegacia de Capivari, onde permaneceu à disposição da Justiça.