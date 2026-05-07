O alerta ganha força diante do aumento de conteúdos compartilhados diariamente na internet, muitas vezes sem avaliação dos riscos relacionados à privacidade e à segurança infantil. Dependendo da situação, a divulgação indevida pode levar à remoção das imagens e até gerar processo judicial.

A exposição de crianças nas redes sociais passou a envolver não apenas escolhas familiares, mas também responsabilidades legais. Em casos em que a mãe possui a guarda unilateral ou se posiciona contra a divulgação, o pai e familiares paternos não podem publicar fotos da criança livremente sem autorização.

A proteção da imagem de menores é garantida pelo Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA), que assegura direitos ligados à identidade, privacidade e dignidade. Na prática, isso significa que fotos de crianças não devem ser tratadas apenas como registros afetivos quando há exposição pública.

Especialistas em direito digital explicam que parentes como avós, madrastas, tios e até o próprio pai precisam respeitar os limites definidos pelos responsáveis legais da criança. Quando existe oposição da mãe ou decisão judicial relacionada à guarda, a divulgação sem consentimento pode ser considerada violação de direitos.

Além do ECA, a Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) também reforça a proteção infantil no ambiente digital. Como a imagem pode identificar uma criança, ela é considerada dado pessoal e deve ser utilizada sempre levando em conta o melhor interesse do menor.

Publicações podem gerar consequências na Justiça