07 de maio de 2026
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DESENROLA 2.0

Desenrola 2.0 já começa com adesão dos maiores bancos; Veja quais

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Reprodução
Famílias com renda de até cinco salários mínimos poderão participar da nova fase do Desenrola 2.0.
Famílias com renda de até cinco salários mínimos poderão participar da nova fase do Desenrola 2.0.

O Desenrola 2.0 começou oficialmente nesta terça-feira (5), já com a adesão dos principais bancos do país e a promessa de ampliar o alcance da renegociação de dívidas no Brasil. Banco do Brasil, Bradesco, Caixa, Itaú, Santander e Nubank confirmaram participação na nova fase do programa federal, que prevê descontos de até 90% para consumidores inadimplentes.

Voltado para famílias, estudantes, empresas e produtores rurais, o programa terá duração de 90 dias para a maior parte do público. No caso do setor rural, o prazo foi estendido até 20 de dezembro de 2026. A expectativa do governo é reduzir o endividamento e facilitar o acesso ao crédito para milhões de brasileiros.

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Bancos aceleram preparação para renegociação

Mesmo com a liberação da infraestrutura do Fundo Garantidor de Operações (FGO), algumas instituições financeiras ainda finalizam ajustes técnicos para iniciar as ofertas completas. Enquanto isso, bancos como Banco do Brasil, Bradesco e Itaú já disponibilizaram canais online para cadastro de interesse e consulta das condições.

A Caixa saiu na frente e informou ter realizado a primeira quitação dentro do novo programa ainda no primeiro dia de operação. Segundo o banco, um cliente de Várzea Paulista (SP) conseguiu liquidar uma dívida do cheque especial com desconto de 75%.

Além do atendimento presencial e pelo site, a Caixa também ampliou os canais digitais e liberou suporte via WhatsApp. Já o Nubank destacou que toda a renegociação acontece diretamente no aplicativo, onde o cliente consegue visualizar descontos, parcelamentos e concluir o acordo sem sair da plataforma.

O Santander informou que trabalha para liberar o serviço o mais rápido possível e também deve oferecer condições especiais para clientes que não se enquadram nos critérios do programa.

Quem pode participar do novo programa

Na categoria Famílias, o Desenrola 2.0 é destinado a pessoas com renda mensal de até cinco salários mínimos, atualmente em R$ 8.105. Entram no programa dívidas de cartão de crédito, cheque especial e crédito pessoal contratadas até 31 de janeiro de 2026, desde que estejam atrasadas por pelo menos 90 dias e no máximo dois anos.

Outro ponto que chamou atenção é a nova regra para participantes do programa: quem aderir terá o CPF bloqueado em plataformas de apostas esportivas por 12 meses.

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que as instituições associadas trabalham para garantir que todos os clientes elegíveis consigam renegociar suas dívidas dentro do período de adesão, ressaltando a complexidade operacional do programa e a expectativa de avanço gradual nos próximos dias.

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