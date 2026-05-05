O governo federal anunciou uma nova fase do programa Desenrola Brasil, com mudanças que atingem diretamente o crédito consignado e ampliam as condições de renegociação de dívidas. A iniciativa mira trabalhadores, servidores, aposentados, estudantes e pequenos empresários, em meio ao alto nível de endividamento no país.

Mudança no consignado chama atenção

Uma das principais alterações está na redução da margem do crédito consignado. O limite de comprometimento da renda mensal caiu de 45% para 40%, e a tendência é de novas quedas graduais até atingir 30% nos próximos anos.

Outra mudança relevante é o fim da margem exclusiva para cartão consignado, além da ampliação do prazo de pagamento, que passa a chegar a até 120 meses em alguns casos.

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