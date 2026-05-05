05 de maio de 2026
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DÍVIDAS NA MIRA

Desenrola 2.0 corta margem consignada e amplia prazos

Por Redação/JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
O governo federal anunciou uma nova fase do programa Desenrola Brasil, com mudanças que atingem diretamente o crédito consignado e ampliam as condições de renegociação de dívidas.
O governo federal anunciou uma nova fase do programa Desenrola Brasil, com mudanças que atingem diretamente o crédito consignado e ampliam as condições de renegociação de dívidas.

O governo federal anunciou uma nova fase do programa Desenrola Brasil, com mudanças que atingem diretamente o crédito consignado e ampliam as condições de renegociação de dívidas. A iniciativa mira trabalhadores, servidores, aposentados, estudantes e pequenos empresários, em meio ao alto nível de endividamento no país.

Mudança no consignado chama atenção

Uma das principais alterações está na redução da margem do crédito consignado. O limite de comprometimento da renda mensal caiu de 45% para 40%, e a tendência é de novas quedas graduais até atingir 30% nos próximos anos.

Outra mudança relevante é o fim da margem exclusiva para cartão consignado, além da ampliação do prazo de pagamento, que passa a chegar a até 120 meses em alguns casos.

Quem pode participar

O programa é voltado para brasileiros com renda de até cinco salários mínimos (R$ 8.105). Podem ser renegociadas dívidas contraídas até o início de 2026, desde que estejam em atraso entre 90 dias e dois anos.

Entre os débitos incluídos estão:

  • cheque especial
  • crédito pessoal (CDC)
  • cartão de crédito

Condições e novas regras

As novas condições incluem:

  • juros limitados a 1,99% ao mês
  • prazo de até 48 meses para pagamento
  • até 35 dias para início da primeira parcela

Além disso, o programa permite o uso de parte do saldo do FGTS para reduzir o valor da dívida, com transferência feita diretamente entre instituições financeiras.

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Descontos variam conforme atraso

Os abatimentos oferecidos são progressivos e aumentam conforme o tempo de inadimplência. Veja como funciona:

Crédito pessoal (CDC e parcelado):

  • 301 a 360 dias: até 75% de desconto
  • 241 a 300 dias: até 60%
  • 181 a 240 dias: até 45%
  • 151 a 180 dias: até 40%
  • 121 a 150 dias: até 35%
  • 91 a 120 dias: até 30%
  • acima de 1 ano: pode chegar a 80%

Cartão de crédito e cheque especial:

  • 1 a 2 anos: até 90% de desconto
  • 301 a 360 dias: até 85%
  • 241 a 300 dias: até 70%
  • 181 a 240 dias: até 55%
  • 151 a 180 dias: até 50%
  • 121 a 150 dias: até 45%
  • 91 a 120 dias: até 40%

Regras extras e restrições

Quem aderir ao programa terá algumas contrapartidas. Uma delas é o bloqueio de acesso a plataformas de apostas online por 12 meses.

Para viabilizar as renegociações, o governo prevê aporte bilionário em fundos garantidores e também a liberação de recursos do FGTS, o que deve movimentar bilhões na economia.

Contexto de endividamento

A nova etapa do Desenrola surge em um cenário de pressão financeira sobre as famílias brasileiras, com alto comprometimento de renda e inadimplência elevada, especialmente em modalidades com juros mais altos.

A expectativa é que o programa amplie o acesso à renegociação, reduza o peso das dívidas e permita que consumidores retomem o crédito no mercado.

Tags: desenrola brasil, renegociação de dívidas, crédito consignado, fgts, economia, endividamento, juros baixos

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