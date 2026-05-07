07 de maio de 2026
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NOVA CNH

Aluno agora pode escolher instrutores e autoescolas dentro de app

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Divulgação/Serpro
Alunos poderão avaliar instrutores e autoescolas com notas de até cinco estrelas no aplicativo.
Alunos poderão avaliar instrutores e autoescolas com notas de até cinco estrelas no aplicativo.

O aplicativo da CNH ganhou novas ferramentas que prometem mudar a forma como os brasileiros tiram a carteira de motorista. A partir de agora, os alunos podem procurar instrutores e autoescolas diretamente pela plataforma, usando filtros como localização, CEP ou endereço.

A atualização também inclui um sistema de avaliações, permitindo que usuários classifiquem instrutores e centros de formação com notas de zero a cinco estrelas após as aulas. Todas as informações cadastradas passam a ser sincronizadas automaticamente com o Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach) e os Detrans estaduais.

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Mais liberdade para escolher

As mudanças anunciadas pelo Ministério dos Transportes ampliam a autonomia dos alunos na hora de contratar aulas práticas. Com isso, instrutores autônomos passam a ter mais espaço dentro do sistema, sem depender exclusivamente do vínculo com autoescolas.

Segundo a Secretaria Nacional de Trânsito, o novo formato coloca instrutores e autoescolas em condições equivalentes dentro do aplicativo, permitindo que o aluno escolha o serviço que considerar mais vantajoso.

Hoje, o Brasil conta com cerca de 170 mil instrutores habilitados, mas apenas uma pequena parcela das aulas práticas é realizada por profissionais autônomos.

Credencial digital e aulas registradas

Outra novidade é a criação da Credencial do Instrutor de Trânsito no próprio aplicativo. O recurso facilita a identificação dos profissionais durante fiscalizações e mantém a validação das habilitações sob responsabilidade dos Detrans.

As aulas também passam a ser registradas digitalmente na plataforma, gerando certificados automáticos para os alunos. O sistema permite que o instrutor faça os lançamentos tanto como autônomo quanto vinculado a uma autoescola.

De acordo com o Ministério dos Transportes, a atualização busca incentivar a competitividade no setor e modernizar o processo de formação de novos motoristas no país.

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