O aplicativo da CNH ganhou novas ferramentas que prometem mudar a forma como os brasileiros tiram a carteira de motorista. A partir de agora, os alunos podem procurar instrutores e autoescolas diretamente pela plataforma, usando filtros como localização, CEP ou endereço.

A atualização também inclui um sistema de avaliações, permitindo que usuários classifiquem instrutores e centros de formação com notas de zero a cinco estrelas após as aulas. Todas as informações cadastradas passam a ser sincronizadas automaticamente com o Registro Nacional de Condutores Habilitados (Renach) e os Detrans estaduais.

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