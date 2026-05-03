A vítima clica e em segundos abre um site idêntico ao do governo. Tudo perfeito e convincente, mas o susto vem depois: ao digitar o CPF, aparecem nome completo, data de nascimento e até o nome da mãe.

Uma mensagem chega no celular e parece coisa séria: “Renove sua CNH automática agora. Evite multa.” É aí que começa a armadilha.

Neste momento a pessoa acredita e cai. Logo abaixo, o golpe aperta o cerco: “Pagar taxa via Pix – R$ 138,40”, e vem a ameaça: “Prazo final hoje.O não pagamento gera bloqueio do CPF, multa de R$ 2.934,70 e dívida ativa. Pressionada, a vítima paga e perde o dinheiro na hora.

Segundo o Detran, criminosos estão clonando páginas oficiais e usando dados vazados para deixar o golpe ainda mais real.

A estratégia é simples — e perigosa: Mostrar seus próprios dados e ganhar sua confiança para arrancar seu dinheiro no Pix. A “CNH automática” até existe, mas não cobra taxa, não manda mensagem, nem pede que clique em link. Ou seja: se chegou por WhatsApp, é golpe.