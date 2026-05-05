A retirada de exigências no processo de habilitação já começa a pesar positivamente no bolso dos brasileiros. Com as novas regras da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em vigor desde dezembro de 2025, a economia estimada chega a R$ 1,8 bilhão, segundo dados do Ministério dos Transportes.
Mesmo com a flexibilização, a prova teórica continua obrigatória e paga, com valores que variam entre os estados. Em São Paulo, a taxa gira em torno de R$ 52,83, enquanto em Pernambuco fica próxima de R$ 38,17. Após a aprovação, o candidato está apto a iniciar as aulas práticas de direção normalmente.
A principal mudança foi o fim da obrigatoriedade do curso teórico em autoescolas. Antes, era necessário cumprir ao menos 45 horas de aulas presenciais. Agora, o candidato pode estudar por conta própria, no ritmo que preferir, utilizando diferentes formatos.
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Entre as alternativas estão plataformas digitais, aplicativos, cursos a distância e conteúdos gratuitos oferecidos por órgãos públicos. Também seguem disponíveis as escolas públicas de trânsito e instituições de ensino online. O conteúdo exigido permanece o mesmo, incluindo legislação, direção defensiva, primeiros socorros e educação ambiental.
A mudança impacta diretamente o valor total da CNH, que antes variava entre R$ 3 mil e R$ 5 mil. O curso teórico, sozinho, podia custar cerca de R$ 1 mil em estados como Minas Gerais, Santa Catarina e Rio Grande do Sul.