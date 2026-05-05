A retirada de exigências no processo de habilitação já começa a pesar positivamente no bolso dos brasileiros. Com as novas regras da Carteira Nacional de Habilitação (CNH), em vigor desde dezembro de 2025, a economia estimada chega a R$ 1,8 bilhão, segundo dados do Ministério dos Transportes.

Mesmo com a flexibilização, a prova teórica continua obrigatória e paga, com valores que variam entre os estados. Em São Paulo, a taxa gira em torno de R$ 52,83, enquanto em Pernambuco fica próxima de R$ 38,17. Após a aprovação, o candidato está apto a iniciar as aulas práticas de direção normalmente.

A principal mudança foi o fim da obrigatoriedade do curso teórico em autoescolas. Antes, era necessário cumprir ao menos 45 horas de aulas presenciais. Agora, o candidato pode estudar por conta própria, no ritmo que preferir, utilizando diferentes formatos.