O avanço das fraudes no comércio eletrônico durante o Dia das Mães já supera a média anual do setor e acende um alerta para consumidores e empresas. De acordo com levantamento da Serasa Experian, o risco de golpes cresce quase 10% nesse período, impulsionado pelo aumento no volume de compras e pela urgência típica da data comemorativa.

Entre 27 de abril e 11 de maio de 2025, foram registradas cerca de 102,7 mil tentativas de fraude no e-commerce brasileiro. Isso representa uma média de 6,8 mil ocorrências por dia, aproximadamente 5 por minuto. Caso tivessem sido concluídas, essas ações poderiam gerar um prejuízo estimado em R$ 114,9 milhões.

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Alta nas vendas abre espaço para criminosos