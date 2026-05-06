O avanço das fraudes no comércio eletrônico durante o Dia das Mães já supera a média anual do setor e acende um alerta para consumidores e empresas. De acordo com levantamento da Serasa Experian, o risco de golpes cresce quase 10% nesse período, impulsionado pelo aumento no volume de compras e pela urgência típica da data comemorativa.
Entre 27 de abril e 11 de maio de 2025, foram registradas cerca de 102,7 mil tentativas de fraude no e-commerce brasileiro. Isso representa uma média de 6,8 mil ocorrências por dia, aproximadamente 5 por minuto. Caso tivessem sido concluídas, essas ações poderiam gerar um prejuízo estimado em R$ 114,9 milhões.
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Alta nas vendas abre espaço para criminosos
O crescimento das fraudes acompanha o pico de movimentação no varejo digital. Com mais consumidores comprando online e operações sob pressão, o ambiente se torna mais vulnerável a ações criminosas.
Nesse cenário, os golpes vão desde promoções falsas e links maliciosos até práticas mais sofisticadas, como uso de identidades falsas, cadastros irregulares e transações fraudulentas que resultam em chargebacks. A combinação entre alto fluxo de acessos e menor atenção aos detalhes facilita a atuação dos golpistas.
Segundo análise da própria Serasa Experian, datas promocionais concentram fatores que favorecem esse tipo de crime, como o senso de urgência do consumidor e o aumento expressivo de transações digitais, tornando o período especialmente atrativo para fraudes.
Prevenção exige atenção e tecnologia
A contenção desses golpes depende tanto do comportamento do consumidor quanto do investimento em segurança por parte das empresas. Para quem compra, é fundamental desconfiar de ofertas com preços muito abaixo do mercado, especialmente quando chegam por mensagens ou redes sociais. Verificar a autenticidade dos sites, evitar clicar em links suspeitos e não compartilhar dados sensíveis são medidas essenciais.
Também é importante redobrar a atenção antes de realizar pagamentos via Pix ou transferências, conferindo sempre os dados do destinatário. O monitoramento frequente do CPF e das movimentações financeiras ajuda a identificar rapidamente qualquer atividade suspeita.
Já para as empresas, o reforço na segurança passa pela adoção de tecnologias em múltiplas camadas ao longo da jornada do cliente. Isso inclui autenticação mais rigorosa, análise de comportamento, verificação de dispositivos e ajustes nas regras de risco para detectar padrões fora do comum.
Manter uma comunicação clara sobre canais oficiais e equilibrar proteção com uma experiência de compra fluida são estratégias fundamentais para reduzir impactos e preservar a confiança do consumidor em períodos de alta demanda.