Se você estava esperando o momento certo para voltar ao cinema, maio de 2026 praticamente resolve essa dúvida por você. Com uma mistura de grandes franquias, histórias reais, animações e terror de arrepiar, o mês reúne estreias que já estão movimentando as redes e prometem salas cheias por todo o Brasil.

Entre apostas comerciais, narrativas intensas e produções que podem surpreender, a programação é diversa e mostra a força do cinema em diferentes gêneros. Agora, a pergunta não é mais “se” você vai ao cinema, mas “qual filme escolher primeiro”.

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Blockbusters e grandes apostas do mês