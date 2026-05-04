Se você estava esperando o momento certo para voltar ao cinema, maio de 2026 praticamente resolve essa dúvida por você. Com uma mistura de grandes franquias, histórias reais, animações e terror de arrepiar, o mês reúne estreias que já estão movimentando as redes e prometem salas cheias por todo o Brasil.
Entre apostas comerciais, narrativas intensas e produções que podem surpreender, a programação é diversa e mostra a força do cinema em diferentes gêneros. Agora, a pergunta não é mais “se” você vai ao cinema, mas “qual filme escolher primeiro”.
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Blockbusters e grandes apostas do mês
Abrindo a lista, Mortal Kombat 2 (07/05) chega com combates ainda mais brutais e a promessa de agradar os fãs da franquia com a introdução de Johnny Cage, além da presença de Karl Urban no elenco.
Também no dia 07, As Ovelhas Detetives aposta no humor e na aventura para toda a família, com uma história leve e divertida que gira em torno de um mistério improvável em uma fazenda.
Já Na Zona Cinzenta (14/05) traz ação no estilo característico de Guy Ritchie, com Henry Cavill e Jake Gyllenhaal liderando um elenco de peso em uma missão arriscada.
Entre os mais aguardados, O Mandaloriano e Grogu (21/05) marca a chegada do universo Star Wars às telonas com Pedro Pascal no papel principal, em um dos lançamentos mais comentados do ano.
Fechando o mês entre os grandes títulos, A Revolução dos Bichos (28/05) ganha nova adaptação animada, trazendo novamente à tona a crítica política da obra de George Orwell.
Surpresas, nacionais e o terror que não deixa dormir
O cinema brasileiro também marca presença forte na programação. Hungria - A Escolha de um Sonho (07/05) acompanha a trajetória do rapper Gustavo da Hungria, explorando desafios, preconceitos e conquistas na música.
Já O Rei da Internet (14/05) mergulha na história real de um jovem hacker brasileiro que ganhou notoriedade antes mesmo da maioridade, em uma narrativa que mistura drama e tensão.
Entre os destaques internacionais menos óbvios, Pillion (21/05) entrega uma trama intensa sobre identidade e relações de poder, enquanto Passageiro do Mal (21/05) aposta no terror sobrenatural com uma perseguição angustiante.
E encerrando a lista, Backrooms: Um Não-Lugar (28/05) leva para o cinema um dos universos mais inquietantes da internet, prometendo uma experiência perturbadora que deve marcar os fãs do gênero.
Com tantas opções, maio se consolida como um dos meses mais fortes do cinema em 2026 — perfeito para quem quer aproveitar a experiência completa das telonas.