A cinebiografia Michael começou sua trajetória nos cinemas com números expressivos e discussões intensas. O longa já ultrapassou a marca de US$ 206,4 milhões em arrecadação global, consolidando-se como a 2ª maior estreia do ano até agora e impulsionando o interesse do público pela história do Rei do Pop.

Segundo dados divulgados pelo site Deadline, o filme somou US$ 111,4 milhões em 82 territórios fora da América do Norte, além de US$ 95 milhões no mercado norte-americano. O desempenho coloca a produção atrás apenas de Super Mario Galaxy: O Filme, que lidera o ranking com US$ 372,5 milhões na semana de estreia.

Entre os filmes live-action, no entanto, Michael assume a liderança, superando Devoradores de Estrelas, que registrou US$ 140,9 milhões em sua estreia internacional.