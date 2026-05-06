Três operários sofreram lesões leves e o preso nas ferragens foi socorrido em estado grave. A operação de desencarceramento exigiu uma muita pericia esforço do Corpo de Bombeiros .

De acordo com a Polícia Militar Rodoviária, pelo menos quatro pessoas ficaram feridas no grave acidente entre um ônibus de trabalhadores e um caminhão, na madrugada desta quarfa-feira (6) em Piracicaba.

O asfalto virou um verdadeiro cenário de guerra: vítimas sendo atendidas no chão, equipes médicas se mobilizando e ambulâncias indo e vindo. O ônibus transportava funcionários da empresa Hyundai no momento do acidente.

A suspeita inicial é de que o motorista do ônibus tenha passado mal instantes antes da colisão, o que pode ter causado a batida contra o caminhão carregado de cana. A informação ainda será apurada oficialmente.

lAs vítimas foram encaminhadas para hospitais e unidades de saúde da região.