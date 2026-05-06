O pré-candidato à Presidência, Romeu Zema, sinalizou que pretende reformular programas de transferência de renda com critérios mais duros e maior integração com o mercado de trabalho. A proposta envolve condicionar a continuidade dos benefícios à aceitação de vagas formais, sob risco de suspensão em caso de recusas sem justificativa.

A ideia central é ampliar o controle sobre a oferta de empregos para beneficiários. Para isso, o pré-candidato mencionou o uso de estruturas como o Sistema Nacional de Emprego (Sine) e redes municipais de assistência social, que ajudariam a acompanhar oportunidades disponíveis e a resposta dos inscritos.

Dentro do modelo defendido, a recusa de uma primeira proposta de trabalho poderia ser tolerada, mas a partir de uma segunda oferta a aceitação passaria a ser obrigatória. O objetivo declarado é evitar que os programas funcionem como desestímulo à formalização e garantir que os recursos públicos cheguem a quem realmente precisa.