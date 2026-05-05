Piracicaba deve registrar, nos próximos dias, a primeira queda acentuada de temperatura em 2026, com a chegada de uma frente fria associada a uma massa de ar polar. A mudança nas condições climáticas está prevista para o final de semana, após um período de temperaturas mais elevadas.
De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o período será marcado por temperaturas mais baixas em relação aos dias anteriores, com características observadas em estações de inverno já neste mês de maio. A atuação da massa de ar polar deve influenciar não apenas Piracicaba, mas também outras cidades do interior paulista.
Saiba mais:
As temperaturas mínimas na cidade podem chegar a 10°C, enquanto as máximas não devem ultrapassar os 23°C. A queda nos termômetros deve ocorrer de forma gradual a partir da chegada da frente fria, com maior impacto ao longo do sábado e do domingo.
A previsão também indica aumento da nebulosidade e ocorrência de chuvas na região durante o fim de semana. Os volumes ainda dependem da evolução do sistema, mas há indicativos de precipitações em diferentes períodos do dia.
Com a mudança no padrão atmosférico, a tendência é de manutenção das temperaturas mais baixas no início da próxima semana, conforme apontam os modelos meteorológicos analisados pelo instituto.