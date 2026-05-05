Piracicaba deve registrar, nos próximos dias, a primeira queda acentuada de temperatura em 2026, com a chegada de uma frente fria associada a uma massa de ar polar. A mudança nas condições climáticas está prevista para o final de semana, após um período de temperaturas mais elevadas.

De acordo com dados do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET), o período será marcado por temperaturas mais baixas em relação aos dias anteriores, com características observadas em estações de inverno já neste mês de maio. A atuação da massa de ar polar deve influenciar não apenas Piracicaba, mas também outras cidades do interior paulista.

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