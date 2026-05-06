Quase metade dos jovens paulistas já apostou em plataformas de bets em 2026 — e uma parcela relevante já sente o peso no bolso. Pesquisa da Fundação Escola de Comércio Álvares Penteado (FECAP) mostra que 46,3% participaram de apostas no primeiro trimestre, enquanto 8,9% contraíram dívidas relacionadas à prática.

O levantamento, feito entre janeiro e março com 1.200 jovens do estado de São Paulo, indica que o comportamento está longe de ser pontual. Cerca de 29,8% apostaram no último mês e 17,6% mantêm frequência semanal. Em paralelo, 12,1% afirmaram ter usado dinheiro destinado a despesas básicas, e 10,6% relataram prejuízos no desempenho acadêmico ou profissional.

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Entre o hábito e o risco