O número de brasileiros com dívidas segue em crescimento no país. Dados divulgados nesta terça-feira (5) pela Serasa Experian apontam que 82,8 milhões de pessoas estão inadimplentes, o que corresponde a 49% da população.

Segundo o levantamento, o total das dívidas chegou a R$ 557,7 bilhões em março. Desse montante, 47% estão concentrados em instituições financeiras. Os bancos representam 27% do total de débitos registrados no país.

Outros 21% das dívidas estão ligados a contas básicas, como água, energia elétrica e gás. O setor de serviços responde por 11,5% do endividamento.