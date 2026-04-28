O crescimento acelerado das apostas online no Brasil já movimenta mais de R$ 30 bilhões por mês e vem acompanhado de um agravamento nas condições financeiras das famílias. Embora o número total de endividados não tenha avançado de forma significativa, aumentou o contingente de brasileiros que não conseguem quitar dívidas e permanecem por mais tempo em atraso.

A constatação faz parte de um estudo da Confederação Nacional do Comércio (CNC), com base na Pesquisa de Endividamento e Inadimplência do Consumidor, que analisou dados entre maio de 2021 e março de 2026. O levantamento foi apresentado nesta terça-feira (28), em Brasília.

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Dívidas mais pesadas, cenário mais crítico