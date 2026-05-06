Um episódio de violência chocou funcionários e clientes de um salão localizado na Avenida Marquês de São Vicente, na Barra Funda, Zona Oeste de São Paulo, na tarde de terça-feira (5). Uma mulher de 27 anos foi presa após atacar um cabeleireiro com uma faca enquanto ele atendia outra cliente.

Imagens de segurança registraram o momento em que a agressora se aproxima do profissional, que estava de costas, e o golpeia. A ação foi rapidamente interrompida por pessoas que estavam no local, incluindo seguranças, que conseguiram contê-la antes que a situação se agravasse.

Apesar do susto, o cabeleireiro, de 29 anos, sofreu apenas um ferimento leve nas costas e não corre risco. Ainda assim, o caso gerou forte repercussão pela gravidade da atitude.