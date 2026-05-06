Uma representação protocolada no Ministério Público de São Paulo (MPSP) coloca o nome do frei Gilson no centro de uma nova controvérsia. O documento, apresentado nesta terça-feira (5), aponta supostas declarações discriminatórias direcionadas à comunidade LGBT+ e a mulheres durante pregações religiosas e conteúdos publicados nas redes sociais.

A iniciativa partiu do jornalista e ex-noviço Brendo Silva, que reuniu registros audiovisuais para sustentar a acusação. Até o momento, o caso ainda está em fase inicial e não há confirmação de abertura de investigação formal por parte do órgão.

Conteúdo das acusações

Na denúncia, são citados trechos em que o religioso utiliza termos considerados ofensivos e associa a orientação sexual a conceitos negativos. O material também menciona discursos que defendem a submissão feminina em relações sociais.