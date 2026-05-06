Uma representação protocolada no Ministério Público de São Paulo (MPSP) coloca o nome do frei Gilson no centro de uma nova controvérsia. O documento, apresentado nesta terça-feira (5), aponta supostas declarações discriminatórias direcionadas à comunidade LGBT+ e a mulheres durante pregações religiosas e conteúdos publicados nas redes sociais.
A iniciativa partiu do jornalista e ex-noviço Brendo Silva, que reuniu registros audiovisuais para sustentar a acusação. Até o momento, o caso ainda está em fase inicial e não há confirmação de abertura de investigação formal por parte do órgão.
Conteúdo das acusações
Na denúncia, são citados trechos em que o religioso utiliza termos considerados ofensivos e associa a orientação sexual a conceitos negativos. O material também menciona discursos que defendem a submissão feminina em relações sociais.
Segundo o autor da representação, o argumento central é que a liberdade religiosa não deve ser usada como justificativa para manifestações de intolerância.
Alcance do religioso amplia debate
A repercussão do caso é intensificada pela expressiva presença digital do frei, que reúne milhões de seguidores em transmissões online e eventos religiosos. Recentemente, ele foi destaque em um grande encontro católico com público numeroso, o que reforça sua influência no cenário religioso brasileiro.
Episódios anteriores também contribuíram para o debate. Em abril, declarações do religioso já haviam sido criticadas publicamente por figuras políticas, sob acusações de conteúdo misógino.
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Análise jurídica e possíveis desdobramentos
O Ministério Público deve avaliar o material apresentado para decidir se há elementos suficientes para abrir investigação. A apuração inicial pode resultar no arquivamento ou no encaminhamento do caso para instâncias especializadas em crimes de intolerância.
Desde decisão do Supremo Tribunal Federal (STF) em 2019, práticas de homofobia e transfobia passaram a ser enquadradas como crime de racismo. Em São Paulo, a legislação estadual também prevê sanções para atos discriminatórios relacionados à orientação sexual.
Até a última atualização, não havia manifestação oficial do religioso ou de sua equipe sobre as acusações. O espaço segue aberto para eventuais esclarecimentos da defesa.