A pressão global por mais segurança infantil nas redes sociais levou a Meta a acelerar mudanças em suas plataformas. A empresa anunciou que passará a usar inteligência artificial para identificar usuários com menos de 13 anos no Instagram e no Facebook e, se confirmada a suspeita, as contas poderão ser desativadas.

A medida surge em meio a disputas judiciais e críticas sobre a proteção de crianças no ambiente digital. Um dos casos mais recentes resultou em uma condenação milionária nos Estados Unidos, reforçando o cerco sobre big techs e ampliando a exigência por mecanismos mais rigorosos de controle de idade.

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