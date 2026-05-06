06 de maio de 2026
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TECNOLOGIA

Meta vai usar IA para banir menores de 13 anos de suas redes

Por Da redação - JP1 |
| Tempo de leitura: 2 min
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Imagem gerada por IA
Instagram e Facebook vão analisar estrutura óssea para verificar idade dos usuários.
Instagram e Facebook vão analisar estrutura óssea para verificar idade dos usuários.

A pressão global por mais segurança infantil nas redes sociais levou a Meta a acelerar mudanças em suas plataformas. A empresa anunciou que passará a usar inteligência artificial para identificar usuários com menos de 13 anos no Instagram e no Facebook e, se confirmada a suspeita, as contas poderão ser desativadas.

A medida surge em meio a disputas judiciais e críticas sobre a proteção de crianças no ambiente digital. Um dos casos mais recentes resultou em uma condenação milionária nos Estados Unidos, reforçando o cerco sobre big techs e ampliando a exigência por mecanismos mais rigorosos de controle de idade.

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Olhar digital: como a IA identifica a idade

O novo sistema combina análise visual e interpretação de contexto para estimar a faixa etária dos usuários. A tecnologia examina fotos e vídeos publicados nas plataformas em busca de características compatíveis com determinadas idades, sem recorrer ao reconhecimento facial.

Além disso, o algoritmo avalia sinais indiretos, como referências à rotina escolar, comemorações de aniversário e padrões de linguagem em legendas, comentários e biografias. A proposta é cruzar essas informações para detectar inconsistências entre a idade declarada e o comportamento digital.

A expectativa é que essa varredura seja ampliada futuramente para conteúdos como transmissões ao vivo e vídeos curtos, incluindo os Reels.

Contas restritas e verificação obrigatória

Caso a inteligência artificial identifique indícios de que o usuário tem menos de 13 anos, a conta pode ser suspensa automaticamente. Para reverter a decisão, será necessário passar por um processo de verificação de idade, que inclui o envio de documentos oficiais.

A iniciativa acompanha a expansão das chamadas “Contas de Adolescentes”, já disponíveis no Brasil, que oferecem uma experiência mais protegida por padrão, com limites de interação, privacidade reforçada e maior controle sobre conteúdos.

Com o avanço de propostas legislativas voltadas à proteção infantil — como iniciativas que exigem a exclusão de dados após a verificação de idade —, a tendência é que ferramentas desse tipo se tornem cada vez mais comuns nas plataformas digitais.

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