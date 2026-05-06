A pressão global por mais segurança infantil nas redes sociais levou a Meta a acelerar mudanças em suas plataformas. A empresa anunciou que passará a usar inteligência artificial para identificar usuários com menos de 13 anos no Instagram e no Facebook e, se confirmada a suspeita, as contas poderão ser desativadas.
A medida surge em meio a disputas judiciais e críticas sobre a proteção de crianças no ambiente digital. Um dos casos mais recentes resultou em uma condenação milionária nos Estados Unidos, reforçando o cerco sobre big techs e ampliando a exigência por mecanismos mais rigorosos de controle de idade.
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Olhar digital: como a IA identifica a idade
O novo sistema combina análise visual e interpretação de contexto para estimar a faixa etária dos usuários. A tecnologia examina fotos e vídeos publicados nas plataformas em busca de características compatíveis com determinadas idades, sem recorrer ao reconhecimento facial.
Além disso, o algoritmo avalia sinais indiretos, como referências à rotina escolar, comemorações de aniversário e padrões de linguagem em legendas, comentários e biografias. A proposta é cruzar essas informações para detectar inconsistências entre a idade declarada e o comportamento digital.
A expectativa é que essa varredura seja ampliada futuramente para conteúdos como transmissões ao vivo e vídeos curtos, incluindo os Reels.
Contas restritas e verificação obrigatória
Caso a inteligência artificial identifique indícios de que o usuário tem menos de 13 anos, a conta pode ser suspensa automaticamente. Para reverter a decisão, será necessário passar por um processo de verificação de idade, que inclui o envio de documentos oficiais.
A iniciativa acompanha a expansão das chamadas “Contas de Adolescentes”, já disponíveis no Brasil, que oferecem uma experiência mais protegida por padrão, com limites de interação, privacidade reforçada e maior controle sobre conteúdos.
Com o avanço de propostas legislativas voltadas à proteção infantil — como iniciativas que exigem a exclusão de dados após a verificação de idade —, a tendência é que ferramentas desse tipo se tornem cada vez mais comuns nas plataformas digitais.