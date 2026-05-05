O clima de Dia das Mães já toma conta de Piracicaba e, com ele, a movimentação no comércio ganha ritmo acelerado. Considerada a segunda data mais importante para o varejo, atrás apenas do Natal, a ocasião mobiliza lojistas e consumidores em busca do presente ideal. Para aproveitar o fluxo, o comércio da cidade terá horário estendido neste fim de semana.
Na sexta-feira (8), as lojas do Centro e dos corredores comerciais dos bairros funcionam até às 22h. Já no sábado (9), véspera da data, o atendimento segue até às 18h, oferecendo mais tempo para quem deixou as compras para a última hora.
O Shopping Piracicaba mantém seu horário habitual: das 10h às 22h na sexta e no sábado, e das 14h às 20h no domingo.
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Horário especial e estratégia do varejo
A ampliação no funcionamento é resultado de acordo entre o Sincomércio Piracicaba e o Sincomerciários, permitindo que o comércio opere em horários diferenciados em datas estratégicas.
Mais do que facilitar o acesso dos consumidores, a medida faz parte de uma estratégia maior do setor. Lojas investem em vitrines temáticas, promoções e reforço de estoque para atrair o público e aumentar o ticket médio. A expectativa é transformar o aumento no fluxo em vendas efetivas.
Expectativa de crescimento nas vendas
Os dados mais recentes da Secretaria da Fazenda do Estado de São Paulo, divulgados pela Fecomercio-SP, indicam um cenário otimista. Na região de Campinas, a projeção é de crescimento de 4% nas vendas, ultrapassando R$ 6 milhões — um aumento de R$ 260,8 mil em relação ao mesmo período de 2025.
Piracicaba deve acompanhar essa tendência, impulsionada por um perfil de consumo semelhante e pela força do comércio local. Segundo o presidente do Sincomércio Piracicaba, Itacir Nozella, o momento é estratégico para o setor. “A expectativa é que o desempenho positivo contribua para o fortalecimento do comércio de Piracicaba”, afirma.
Os segmentos que mais impactam o faturamento na data incluem farmácias e perfumarias, eletrodomésticos, móveis e decoração, vestuário e supermercados — áreas que concentram grande parte das escolhas de presentes. Com histórico de crescimento nos últimos anos, o varejo aposta na combinação entre tradição e planejamento para manter o ritmo positivo em 2026.