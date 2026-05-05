O clima de Dia das Mães já toma conta de Piracicaba e, com ele, a movimentação no comércio ganha ritmo acelerado. Considerada a segunda data mais importante para o varejo, atrás apenas do Natal, a ocasião mobiliza lojistas e consumidores em busca do presente ideal. Para aproveitar o fluxo, o comércio da cidade terá horário estendido neste fim de semana.

Na sexta-feira (8), as lojas do Centro e dos corredores comerciais dos bairros funcionam até às 22h. Já no sábado (9), véspera da data, o atendimento segue até às 18h, oferecendo mais tempo para quem deixou as compras para a última hora.

O Shopping Piracicaba mantém seu horário habitual: das 10h às 22h na sexta e no sábado, e das 14h às 20h no domingo.