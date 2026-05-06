Embora ainda não tenha sido formalmente protocolada, a delação já circula entre investigadores e deve ser analisada oficialmente em breve pela corporação e pelo Ministério Público. Nos bastidores, a percepção é de que o conteúdo não contribui de forma efetiva para o andamento do caso, principalmente por não aprofundar pontos considerados estratégicos.

A proposta de delação premiada apresentada por Daniel Vorcaro, proprietário do Banco Master, enfrenta forte resistência dentro da Polícia Federal e pode não avançar nos moldes atuais. A avaliação preliminar é de que o material entregue não atende às expectativas da investigação, especialmente por deixar lacunas consideradas relevantes diante das provas já reunidas.

A leitura interna da PF indica que o empresário teria evitado citar figuras importantes e não detalhou suficientemente a suposta rede de pagamento de vantagens indevidas ligada ao esquema que gerou prejuízos bilionários ao Banco de Brasília (BRB). A falta de menções a autoridades de alto escalão levanta suspeitas de que informações relevantes estariam sendo preservadas.

Essa avaliação ganha força diante do conjunto de evidências já obtidas pelos investigadores, que incluem dados extraídos de celulares apreendidos durante a Operação Compliance Zero. Parte desse material apontaria para a participação de agentes com foro privilegiado, o que não teria sido refletido nas declarações apresentadas até agora.

Provas avançam além dos depoimentos

A investigação segue apoiada em elementos técnicos considerados robustos, que contrastam com o conteúdo da delação. A perícia em dispositivos eletrônicos revelou indícios que ampliam o alcance do caso, sugerindo conexões mais complexas do que as relatadas pelo empresário.