O prazo para emitir o primeiro título de eleitor ou regularizar a situação eleitoral termina nesta quarta-feira (6). O atendimento pode ser feito pela internet, por meio do sistema de autoatendimento para quem já possui biometria cadastrada, ou presencialmente nos cartórios eleitorais.
Quem não regularizar a situação até o fim do prazo ficará impedido de votar nas próximas eleições e poderá ter restrições administrativas, como dificuldades para emitir documentos, tomar posse em cargos públicos e se matricular em instituições públicas de ensino.
Saiba mais:
O funcionamento do cartório em Piracicaba nesta quarta é das 09:00 – 17:00, e fica localizado na Av. Armando de Salles Oliveira, N°2616.
A Justiça Eleitoral orienta que o eleitor não deixe para a última hora, para evitar filas e instabilidades no sistema on-line.
O prazo vale para serviços como alistamento eleitoral, emissão do primeiro título, transferência de domicílio eleitoral e atualização de dados cadastrais.
Devem ficar atentos jovens que irão votar pela primeira vez, pessoas que mudaram de cidade, eleitores com título cancelado ou com pendências e quem precisa atualizar informações.
A regra também se aplica a presos provisórios e adolescentes em unidades de internação, que devem regularizar a situação na unidade da federação onde se encontram.
A partir de quinta-feira (7), o cadastro eleitoral será fechado em todo o país, inclusive no atendimento on-line, e permanecerá indisponível até novembro de 2026.
Piracicaba tem mais de 59 mil títulos irregulares
No cartório eleitoral da região central de Piracicaba, há 66.817 títulos cancelados considerando as quatro cidades atendidas. No município, são 59.500 documentos em situação irregular.
Documentos necessários
Para atendimento presencial, é necessário apresentar documento oficial com foto e comprovante de residência recente, como contas de água, luz ou telefone.
Pessoas do sexo masculino que completam 19 anos em 2026 devem apresentar o comprovante de quitação com o serviço militar.