O prazo para emitir o primeiro título de eleitor ou regularizar a situação eleitoral termina nesta quarta-feira (6). O atendimento pode ser feito pela internet, por meio do sistema de autoatendimento para quem já possui biometria cadastrada, ou presencialmente nos cartórios eleitorais.

Quem não regularizar a situação até o fim do prazo ficará impedido de votar nas próximas eleições e poderá ter restrições administrativas, como dificuldades para emitir documentos, tomar posse em cargos públicos e se matricular em instituições públicas de ensino.

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