O avanço de propostas que ampliam o porte de arma no Brasil ainda depende de um longo caminho legislativo. Nenhum dos projetos está em vigor até o momento: todos seguem em análise nas comissões e precisam passar por votação na Câmara e no Senado, além de sanção presidencial para se tornarem lei.

Mesmo assim, o número crescente de categorias incluídas nos textos chama atenção e intensifica o debate sobre até onde deve ir a flexibilização do acesso a armas fora das forças de segurança tradicionais. Entre os grupos que ganharam destaque nas propostas mais recentes estão professores e advogados, categorias que ampliam o tema para além do campo da segurança pública.

A lista em discussão no Congresso inclui profissionais de diferentes áreas, muitos deles sem ligação direta com atividades policiais. Entre os principais grupos analisados estão agentes de trânsito, que tiveram proposta aprovada em comissão no Senado, e fiscais ambientais, cuja atuação em regiões como Amazônia e Pantanal é apontada como justificativa para o porte.