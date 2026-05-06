O avanço de propostas que ampliam o porte de arma no Brasil ainda depende de um longo caminho legislativo. Nenhum dos projetos está em vigor até o momento: todos seguem em análise nas comissões e precisam passar por votação na Câmara e no Senado, além de sanção presidencial para se tornarem lei.
Mesmo assim, o número crescente de categorias incluídas nos textos chama atenção e intensifica o debate sobre até onde deve ir a flexibilização do acesso a armas fora das forças de segurança tradicionais. Entre os grupos que ganharam destaque nas propostas mais recentes estão professores e advogados, categorias que ampliam o tema para além do campo da segurança pública.
A lista em discussão no Congresso inclui profissionais de diferentes áreas, muitos deles sem ligação direta com atividades policiais. Entre os principais grupos analisados estão agentes de trânsito, que tiveram proposta aprovada em comissão no Senado, e fiscais ambientais, cuja atuação em regiões como Amazônia e Pantanal é apontada como justificativa para o porte.
Também aparecem vigilantes e agentes de segurança privada, com projetos que consideram o risco de retaliações mesmo fora do horário de trabalho. Servidores de órgãos de defesa do consumidor, como o Procon, entram na discussão sob o argumento de enfrentarem situações de conflito durante fiscalizações.
Outras categorias já debatidas anteriormente, como agentes socioeducativos, voltam ao radar com a justificativa de atuação em ambientes considerados sensíveis e potencialmente perigosos.
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Profissões fora do radar tradicional
Entre as propostas que mais repercutem estão as que envolvem professores e advogados. No caso dos docentes, o debate ganha força por atingir diretamente o ambiente escolar, levantando questionamentos sobre segurança e os possíveis impactos da medida no cotidiano educacional.
Já para advogados, a proposta tem caráter mais abrangente, prevendo autorização de porte em todo o território nacional. O argumento gira em torno da exposição a ameaças em função da atuação profissional, especialmente em casos de maior sensibilidade jurídica.
Outros grupos menos associados ao debate também foram incluídos, como profissionais de cartório e servidores de órgãos ambientais e indigenistas. Nestes casos, as justificativas destacam a atuação em áreas remotas ou situações de vulnerabilidade durante o exercício da função.
O conjunto de propostas evidencia uma tendência de ampliação do tema no Legislativo, ao mesmo tempo em que reforça a necessidade de discussão sobre critérios, riscos e limites para o acesso a armas no país.