Uma madrugada tensa e cheia de ação terminou com a prisão de um homem procurado pela Justiça no bairro Bosque dos Lenheiros, nesta terça-feira (5) em Piracicaba.
Durante patrulhamento pela região, policiais militares reconheceram o suspeito, já conhecido nos meios policiais e com mandado de prisão em aberto. Na abordagem, ele tentou despistar: deu nome falso. Mas, ao perceber que seria desmascarado, disparou em fuga pelas ruas do bairro.
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A perseguição foi rápida. O homem foi alcançado na rua Josafá Gomes de Oliveira — e aí a situação saiu do controle.
Segundo a PM, o suspeito partiu para cima dos policiais, com punhos cerrados, tentando agredir a equipe e resistindo à prisão. Diante da violência, foi necessário o uso de taser, mas o equipamento não teve o efeito esperado.
Ainda agressivo, o homem tentou derrubar um policial e tentou mobilizar moradores contra a equipe, aumentando ainda mais a tensão da ocorrência.
Com apoio de outras viaturas, os policiais conseguiram conter o suspeito após intensa resistência. Ele foi algemado, levado ao pronto-socorro e, na sequência, encaminhado ao plantão policial.
O delegado ratificou a prisão, e o homem permaneceu à disposição da Justiça.