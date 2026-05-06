Uma madrugada tensa e cheia de ação terminou com a prisão de um homem procurado pela Justiça no bairro Bosque dos Lenheiros, nesta terça-feira (5) em Piracicaba.

Durante patrulhamento pela região, policiais militares reconheceram o suspeito, já conhecido nos meios policiais e com mandado de prisão em aberto. Na abordagem, ele tentou despistar: deu nome falso. Mas, ao perceber que seria desmascarado, disparou em fuga pelas ruas do bairro.

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