O sistema de abastecimento de água em Piracicaba começa a passar por uma expansão estratégica com a construção de dois novos reservatórios metálicos na região da Torre de TV. A iniciativa busca aumentar a capacidade de armazenamento e garantir maior segurança hídrica para milhares de moradores.
Investimento e impacto
Com aporte de R$ 10,7 milhões, o projeto prevê estruturas com capacidade total de seis milhões de litros — três milhões em cada reservatório. A expectativa é beneficiar cerca de 140 mil pessoas, principalmente nas regiões dos distritos industriais Unileste e Uninorte, além do bairro Santa Rosa e áreas próximas.
A ampliação atende a uma demanda crescente, já que o sistema atual é considerado insuficiente diante do avanço populacional e industrial da cidade.
Obras já começaram
Os trabalhos tiveram início com a realização de sondagens no solo, por meio do ensaio SPT, etapa essencial para garantir a segurança estrutural. O procedimento avalia a resistência do terreno e orienta a definição das fundações.
Os reservatórios terão 12,5 metros de diâmetro e alcançarão 27 metros de altura. A obra também inclui intervenções civis e hidráulicas, além da ligação com a adutora que conecta Capim Fino à região da Torre de TV.
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Modernização do sistema
Além da construção das novas estruturas, o projeto contempla melhorias operacionais, como a instalação de macromedidores de vazão. Esses equipamentos permitem maior controle da distribuição e ajudam a reduzir perdas no sistema.
A iniciativa integra um pacote mais amplo de investimentos no setor, que inclui a modernização da ETA 2 Luiz de Queiroz e da Estação de Captação 1, no Rio Piracicaba.
Prazo e objetivos
O prazo estimado para conclusão é de 12 meses. Segundo o Serviço Municipal de Água e Esgoto, a nova estrutura também permitirá redistribuir a carga do sistema, reduzindo a pressão sobre outras regiões e aumentando a eficiência no fornecimento.
A expectativa é que, com os novos reservatórios, o abastecimento se torne mais estável, evitando oscilações e preparando a cidade para o crescimento urbano.