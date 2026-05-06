O sistema de abastecimento de água em Piracicaba começa a passar por uma expansão estratégica com a construção de dois novos reservatórios metálicos na região da Torre de TV. A iniciativa busca aumentar a capacidade de armazenamento e garantir maior segurança hídrica para milhares de moradores.

Investimento e impacto

Com aporte de R$ 10,7 milhões, o projeto prevê estruturas com capacidade total de seis milhões de litros — três milhões em cada reservatório. A expectativa é beneficiar cerca de 140 mil pessoas, principalmente nas regiões dos distritos industriais Unileste e Uninorte, além do bairro Santa Rosa e áreas próximas.

A ampliação atende a uma demanda crescente, já que o sistema atual é considerado insuficiente diante do avanço populacional e industrial da cidade.

Obras já começaram