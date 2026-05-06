A vacinação contra a dengue foi ampliada e passa a incluir trabalhadores da saúde — tanto da rede pública quanto privada — e pessoas com 59 anos. A medida busca reforçar a proteção dos grupos mais expostos e ampliar a cobertura vacinal diante do risco da doença.

Onde se vacinar

Em Piracicaba, a aplicação das doses ocorre nas unidades de PSF e UBS (com exceção da UBS Paulista), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.

Algumas unidades contam com horário estendido, funcionando das 17h às 20h: Centro (avenida França, 227), Novo Horizonte (rua Moacyr Martins, 255), Caxambu (rua Engenheiro Agrônomo Romano Coury, 513), Vila Rezende (rua Santo Estevão, 394) e Balbo (rua Palmital, s/n).

Eficiência comprovada do imunizante