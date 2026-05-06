A vacinação contra a dengue foi ampliada e passa a incluir trabalhadores da saúde — tanto da rede pública quanto privada — e pessoas com 59 anos. A medida busca reforçar a proteção dos grupos mais expostos e ampliar a cobertura vacinal diante do risco da doença.
Onde se vacinar
Em Piracicaba, a aplicação das doses ocorre nas unidades de PSF e UBS (com exceção da UBS Paulista), de segunda a sexta-feira, das 8h às 15h.
Algumas unidades contam com horário estendido, funcionando das 17h às 20h: Centro (avenida França, 227), Novo Horizonte (rua Moacyr Martins, 255), Caxambu (rua Engenheiro Agrônomo Romano Coury, 513), Vila Rezende (rua Santo Estevão, 394) e Balbo (rua Palmital, s/n).
Eficiência comprovada do imunizante
Desenvolvida pelo Instituto Butantan, a vacina contra a dengue é aplicada em dose única e protege contra os quatro sorotipos do vírus. Estudos clínicos indicam eficácia geral de 74,7% e proteção de 91,6% contra casos graves.
A pesquisa acompanhou mais de 16 mil voluntários ao longo de cinco anos em diferentes estados brasileiros. Os resultados apontam que o imunizante é seguro tanto para quem já teve dengue quanto para quem nunca foi infectado.
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Orientações importantes
A Secretaria Estadual de Saúde recomenda que a vacina não seja administrada junto com outros imunizantes neste momento. A medida visa evitar interferências na análise de possíveis reações adversas.
Outras vacinas podem ser tomadas posteriormente, respeitando intervalos: no mínimo 24 horas para imunizantes inativados e 30 dias para vacinas atenuadas.
Casos reforçam importância da vacinação
Dados atualizados mostram que, até 5 de maio, Piracicaba registrou 50 casos de dengue, sem mortes. O cenário contrasta com anos anteriores: no mesmo período de 2025 foram 4.125 casos e três óbitos, enquanto em 2024 houve 17.851 registros e dez mortes.
Desde 2024, já foram aplicadas 18.859 doses da vacina na cidade, incluindo adolescentes e adultos.
Reações e segurança
Os efeitos colaterais mais comuns são leves, como dor no local da aplicação, vermelhidão, dor de cabeça e cansaço. Casos graves são considerados raros, segundo os estudos.