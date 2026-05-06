Piracicaba passa a contar, a partir deste sábado (09/05), com uma pista de skate completamente renovada e pronta para uso. A estrutura, localizada na Área de Lazer do Trabalhador Antonio Geraldin, será entregue oficialmente em cerimônia aberta ao público, marcada para as 9h, reunindo autoridades e praticantes do esporte.

Estrutura renovada e moderna

O espaço recebeu melhorias significativas, incluindo uma área vertical requalificada e um novo setor de street, com obstáculos inspirados no cenário urbano. A proposta é oferecer mais dinamismo e segurança para os skatistas, além de ampliar as possibilidades de manobras.

Além da pista, o local ganhou áreas de convivência, sanitários acessíveis para pessoas com deficiência (PCD), bancos de concreto, bebedouro e infraestrutura elétrica. A obra foi conduzida pela Prefeitura, com participação das secretarias de Esportes e de Obras.

Evento terá competição e atrações