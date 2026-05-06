Piracicaba passa a contar, a partir deste sábado (09/05), com uma pista de skate completamente renovada e pronta para uso. A estrutura, localizada na Área de Lazer do Trabalhador Antonio Geraldin, será entregue oficialmente em cerimônia aberta ao público, marcada para as 9h, reunindo autoridades e praticantes do esporte.
Estrutura renovada e moderna
O espaço recebeu melhorias significativas, incluindo uma área vertical requalificada e um novo setor de street, com obstáculos inspirados no cenário urbano. A proposta é oferecer mais dinamismo e segurança para os skatistas, além de ampliar as possibilidades de manobras.
Além da pista, o local ganhou áreas de convivência, sanitários acessíveis para pessoas com deficiência (PCD), bancos de concreto, bebedouro e infraestrutura elétrica. A obra foi conduzida pela Prefeitura, com participação das secretarias de Esportes e de Obras.
Evento terá competição e atrações
A programação de inauguração inclui uma disputa no formato “best trick open”, em que os participantes tentam executar a melhor manobra em obstáculos específicos dentro de um tempo determinado. As inscrições são gratuitas e poderão ser feitas no próprio local, a partir das 9h.
O evento também contará com presença de food trucks, carrinhos e trailers de alimentação, com opções variadas como pastel, churros, açaí, milho, pamonha, sucos e doces artesanais. A comercialização de bebidas alcoólicas não será permitida.
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Espaço para grandes competições
De acordo com a Secretaria de Esportes, a nova pista foi projetada para receber eventos de nível nacional, além de incentivar a prática do skate entre moradores da cidade e região.
A revitalização atende a uma antiga demanda da comunidade esportiva local, que aguardava melhorias no espaço há anos.
Homenagem ao skatista local
Desde 2023, a pista leva o nome de Alexandre Peverari, skatista piracicabano que se destacou em competições regionais, estaduais e nacionais. Frequentador assíduo do local desde jovem, ele se tornou referência no esporte na cidade.
Local e acesso
A Área de Lazer do Trabalhador está situada na avenida Jaime Pereira, 100. O acesso ao evento também pode ser feito pela avenida Dr. Paulo de Moraes, após a ponte do Morato, no sentido centro. O estacionamento do Centro Cívico estará disponível para o público.