Uma cena chocante parou o bairro Nova Suíça na tarde desta terça-feira (5). Um homem, com cerca de 30 anos, foi encontrado morto dentro de uma residência na comunidade Lago Negro — e o que mais assusta: ninguém sabe o que aconteceu.
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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com apoio da Unidade de Suporte Avançado, correram até o local após o chamado. Mas, ao chegarem, já era tarde demais. O médico apenas confirmou o óbito.
A Polícia Militar isolou a casa imediatamente. O clima era de tensão e curiosidade entre vizinhos, que acompanhavam tudo sem entender como a situação chegou a esse ponto.
A perícia técnica foi acionada e iniciou os primeiros levantamentos dentro do imóvel — cada detalhe pode ser crucial para desvendar o que aconteceu ali.
O corpo foi encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), onde exames devem apontar a causa da morte.
Por enquanto, o caso segue cercado de perguntas: foi morte natural? crime? ou algo ainda mais misterioso?
A Polícia Civil já abriu investigação. E até que as respostas apareçam, o silêncio dentro daquela casa continua sendo o maior enigma.