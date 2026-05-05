Uma cena chocante parou o bairro Nova Suíça na tarde desta terça-feira (5). Um homem, com cerca de 30 anos, foi encontrado morto dentro de uma residência na comunidade Lago Negro — e o que mais assusta: ninguém sabe o que aconteceu.

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Equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), com apoio da Unidade de Suporte Avançado, correram até o local após o chamado. Mas, ao chegarem, já era tarde demais. O médico apenas confirmou o óbito.