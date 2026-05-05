Publicada no Diário Oficial da União na segunda-feira (4), a Lei 15.397/2026 já está em vigor e traz mudanças significativas no combate a crimes que afetam diretamente o cotidiano da população. A norma tem origem no Projeto de Lei 3.780/2023, de autoria do deputado Kim Kataguiri, e foi sancionada pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva.

Entre os principais pontos estão o aumento de penas para furtos e roubos — especialmente de celulares —, a criação de novos tipos penais ligados a fraudes digitais e a responsabilização mais clara de envolvidos em esquemas criminosos.

A legislação passa a valer apenas para crimes cometidos após sua promulgação, sem impacto retroativo. Especialistas avaliam que, embora o endurecimento das punições represente um avanço jurídico, a efetividade da medida depende de ações complementares, como políticas públicas de prevenção e fortalecimento da investigação.