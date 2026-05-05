De acordo com as investigações, os criminosos invadiram a loja localizada na rua Governador Pedro de Toledo e renderam as pessoas que estavam no local. Ao todo, 13 reféns foram mantidos sob ameaça enquanto o grupo roubava diversos aparelhos eletrônicos.

A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (5), mais dois suspeitos de participação no assalto à loja do Magazine Luiza, no centro de Piracicaba. O crime, que ocorreu no dia 24 de abril, causou pânico ao transformar clientes e funcionários em reféns dentro do estabelecimento.

Após a ação, os suspeitos fugiram, dando início a uma força-tarefa das polícias para identificar e localizar os envolvidos. Com o avanço das investigações, a Polícia Civil conseguiu chegar até mais dois participantes, que foram presos nesta terça.

Um terceiro suspeito já havia sido capturado dias antes, no dia 28 de abril. Segundo a Polícia Militar, ele estava foragido da Justiça há mais de 20 anos e utilizava documentos falsos — prática conhecida como “nascer de novo” — para escapar da identificação.

Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a entender a dinâmica do crime. Os registros mostram o momento em que um dos assaltantes aborda uma funcionária logo no início da ação.