A Polícia Civil prendeu, nesta terça-feira (5), mais dois suspeitos de participação no assalto à loja do Magazine Luiza, no centro de Piracicaba. O crime, que ocorreu no dia 24 de abril, causou pânico ao transformar clientes e funcionários em reféns dentro do estabelecimento.
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De acordo com as investigações, os criminosos invadiram a loja localizada na rua Governador Pedro de Toledo e renderam as pessoas que estavam no local. Ao todo, 13 reféns foram mantidos sob ameaça enquanto o grupo roubava diversos aparelhos eletrônicos.
Após a ação, os suspeitos fugiram, dando início a uma força-tarefa das polícias para identificar e localizar os envolvidos. Com o avanço das investigações, a Polícia Civil conseguiu chegar até mais dois participantes, que foram presos nesta terça.
Um terceiro suspeito já havia sido capturado dias antes, no dia 28 de abril. Segundo a Polícia Militar, ele estava foragido da Justiça há mais de 20 anos e utilizava documentos falsos — prática conhecida como “nascer de novo” — para escapar da identificação.
Imagens de câmeras de segurança ajudaram a polícia a entender a dinâmica do crime. Os registros mostram o momento em que um dos assaltantes aborda uma funcionária logo no início da ação.
Apesar da tensão vivida durante o roubo, ninguém ficou ferido. Em nota, o Magazine Luiza informou que todos os clientes e colaboradores estão bem e que a empresa segue colaborando com as autoridades.
As investigações continuam para esclarecer todos os detalhes e possíveis participações no crime que chocou a cidade.