Maio será um mês de discussões importantes na Câmara Municipal de Piracicaba. Durante a 23ª Reunião Ordinária, realizada na segunda-feira (4), os vereadores aprovaram a realização de 3 audiências públicas que colocam em pauta temas estratégicos para a cidade — das contas públicas ao planejamento urbano e ambiental.
As reuniões acontecem no plenário e são abertas à participação da população, que também poderá acompanhar tudo ao vivo pelos canais oficiais da Casa.
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Contas públicas e planejamento em debate
Duas das audiências foram propostas pela Comissão de Finanças e Orçamento e tratam diretamente da gestão dos recursos públicos. A primeira acontece no dia 19 de maio, às 19h, e discutirá o projeto de lei 97/2026, que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, responsável por orientar a elaboração do orçamento do próximo ano.
Na sequência, no dia 27 de maio, às 14h, será realizada a audiência de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026, momento em que a administração apresenta e detalha os resultados financeiros do período.
Para ambas as reuniões, foram convocados representantes da administração municipal, como o procurador-geral Marcelo Maroun, a secretária de Finanças Karla Pelizzaro, além dos dirigentes do Semae, Ipasp e Fumep. O prefeito Helinho Zanatta também foi convidado, assim como a população em geral.
Arborização urbana entra na agenda
A terceira audiência amplia o debate para a área ambiental. Marcada para o dia 26 de maio, às 19h, a reunião discutirá a arborização urbana em Piracicaba, tema cada vez mais relevante para a qualidade de vida e o desenvolvimento sustentável da cidade.
A iniciativa é da vereadora Silvia Morales e prevê a participação de secretários municipais ligados às áreas de obras, meio ambiente e serviços públicos, além de representantes da CPFL e da empresa responsável pela limpeza urbana. Assim como as demais, a audiência será realizada no plenário e contará com transmissão ao vivo pela TV Câmara, no site oficial e nas redes sociais.
Além da aprovação das audiências, a sessão contou com a votação de outras 39 matérias legislativas. Entre elas, projetos sobre exigência de antecedentes criminais em instituições e instalação de câmeras no transporte público tiveram tramitação alterada, com retirada de pauta e adiamento.