As reuniões acontecem no plenário e são abertas à participação da população, que também poderá acompanhar tudo ao vivo pelos canais oficiais da Casa.

Maio será um mês de discussões importantes na Câmara Municipal de Piracicaba. Durante a 23ª Reunião Ordinária, realizada na segunda-feira (4), os vereadores aprovaram a realização de 3 audiências públicas que colocam em pauta temas estratégicos para a cidade — das contas públicas ao planejamento urbano e ambiental.

Duas das audiências foram propostas pela Comissão de Finanças e Orçamento e tratam diretamente da gestão dos recursos públicos. A primeira acontece no dia 19 de maio, às 19h, e discutirá o projeto de lei 97/2026, que estabelece a Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) de 2027, responsável por orientar a elaboração do orçamento do próximo ano.

Na sequência, no dia 27 de maio, às 14h, será realizada a audiência de demonstração e avaliação do cumprimento das metas fiscais do primeiro quadrimestre de 2026, momento em que a administração apresenta e detalha os resultados financeiros do período.

Para ambas as reuniões, foram convocados representantes da administração municipal, como o procurador-geral Marcelo Maroun, a secretária de Finanças Karla Pelizzaro, além dos dirigentes do Semae, Ipasp e Fumep. O prefeito Helinho Zanatta também foi convidado, assim como a população em geral.

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