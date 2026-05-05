A mobilização ganha ainda mais força em 2026 ao marcar os 25 anos da Reforma Psiquiátrica no Brasil, um marco que redefiniu o cuidado em saúde mental ao priorizar autonomia, inclusão e tratamento humanizado. Mais do que celebrar conquistas, a proposta é provocar a cidade a olhar para os desafios que ainda persistem.

Maio chega em Piracicaba com um convite direto à escuta, ao diálogo e à empatia. Em meio a uma agenda que une profissionais, estudantes, usuários e familiares, o município transforma o mês em um espaço vivo de reflexão sobre saúde mental, tema cada vez mais urgente e necessário no cotidiano.

A programação aposta em encontros que aproximam teoria e realidade. Um dos principais momentos será a roda de conversa no dia 22 de maio, às 19h, no Anfiteatro da Faculdade Anhanguera, com participação aberta ao público.

Já no dia 29 de maio, às 8h, a pauta ganha as ruas com a passeata da Luta Antimanicomial, com ponto de encontro na Estação da Paulista. O ato público promete reunir diferentes vozes em defesa de uma sociedade mais inclusiva, reforçando a importância de combater estigmas e ampliar o acesso ao cuidado comunitário.

Rede de cuidado abre as portas à população

Enquanto os debates acontecem, a rede municipal também se mostra na prática. Com cerca de 9.400 atendimentos, os cinco Caps da cidade são protagonistas no acolhimento diário — e, durante o mês, convidam a população a conhecer esse trabalho de perto.