Maio chega em Piracicaba com um convite direto à escuta, ao diálogo e à empatia. Em meio a uma agenda que une profissionais, estudantes, usuários e familiares, o município transforma o mês em um espaço vivo de reflexão sobre saúde mental, tema cada vez mais urgente e necessário no cotidiano.
A mobilização ganha ainda mais força em 2026 ao marcar os 25 anos da Reforma Psiquiátrica no Brasil, um marco que redefiniu o cuidado em saúde mental ao priorizar autonomia, inclusão e tratamento humanizado. Mais do que celebrar conquistas, a proposta é provocar a cidade a olhar para os desafios que ainda persistem.
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A programação aposta em encontros que aproximam teoria e realidade. Um dos principais momentos será a roda de conversa no dia 22 de maio, às 19h, no Anfiteatro da Faculdade Anhanguera, com participação aberta ao público.
Já no dia 29 de maio, às 8h, a pauta ganha as ruas com a passeata da Luta Antimanicomial, com ponto de encontro na Estação da Paulista. O ato público promete reunir diferentes vozes em defesa de uma sociedade mais inclusiva, reforçando a importância de combater estigmas e ampliar o acesso ao cuidado comunitário.
Rede de cuidado abre as portas à população
Enquanto os debates acontecem, a rede municipal também se mostra na prática. Com cerca de 9.400 atendimentos, os cinco Caps da cidade são protagonistas no acolhimento diário — e, durante o mês, convidam a população a conhecer esse trabalho de perto.
O projeto “Caps Portas Abertas” amplia esse contato em datas específicas:
- 9 de maio, das 8h30 às 11h30, no Caps Bela Vista (rua Bela Vista, 665 – Vila Independência);
- 30 de maio, das 8h às 12h, no Caps Girassol (rua das Ametistas, 210 – Mário Dedini);
- 18 de junho, das 14h às 16h30, no Caps Vila Cristina (rua Dr. Antonio Augusto Barros Penteado, 422 – Jardim Elite);
- 30 de junho, das 8h às 12h, no Caps Infanto Juvenil (rua Floriano Carraro, 425 – Nova Piracicaba).
A iniciativa busca apresentar o cuidado promovido pela rede, fortalecer vínculos familiares e comunitários e reduzir preconceitos relacionados ao sofrimento mental.