O encontro acontece nesta quinta-feira (7), às 19h30, no Museu Histórico e Pedagógico Prudente de Moraes (rua Santo Antônio, 641 – Centro), reunindo iniciantes, curiosos e escritores experientes em torno de um mesmo propósito: criar e compartilhar histórias.

A escrita ganha voz, forma e troca nesta semana em Piracicaba. Em uma iniciativa realizada em parceria com o Grupo Oficina Literária de Piracicaba (Golp) e o Centro Literário de Piracicaba (CLIP), a Academia Piracicabana de Letras (APL) promove mais uma edição da oficina literária “O Nada”, um espaço onde palavras deixam de ser apenas ideias e passam a se tornar experiências coletivas.

A oficina faz parte de um movimento literário que começou em 1989, quando o Grupo Oficina Literária de Piracicaba (Golp) surgiu a partir de uma sugestão do escritor Ignácio de Loyola Brandão. Desde então, a proposta se mantém viva: estimular a escrita criativa e fortalecer os laços entre autores da cidade. Ao longo das décadas, nomes importantes como Caio Fernando Abreu e Márcia Denser passaram pela coordenação das atividades, contribuindo para ampliar o repertório e aprofundar o olhar dos participantes sobre a literatura.

Mesmo com as transformações no cenário cultural, a essência permanece. Os encontros seguem como um espaço de experimentação, escuta e desenvolvimento, com apenas uma pausa ao longo de sua história (durante a pandemia). Nesta edição, quem conduz a oficina é o escritor Cássio Camilo Almeida de Negri, responsável por guiar os participantes em exercícios criativos e momentos de leitura coletiva. A proposta é simples, mas potente: escrever, ouvir e evoluir em conjunto.

Um dos diferenciais da iniciativa é justamente a abertura. Não é necessário se inscrever previamente, nem ter experiência com escrita. A ideia é democratizar o acesso à produção literária e incentivar novas vozes a surgirem. Os textos desenvolvidos durante os encontros podem ganhar novos caminhos, sendo publicados em blogs literários e na tradicional página Prosa e Verso, que há 25 anos integra o jornal A Tribuna Piracicabana.