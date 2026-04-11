Uma reunião no gabinete do vereador Pedro Kawai, na manhã de ontem, deu a largada nas discussões sobre a indicação de uma sede para a Academia Piracicabana de Letras (APL). A entidade foi representada pela presidente, a professora e escritora Raquel Delvaje, que esteve acompanhada de outros acadêmicos.

O vereador que as recebeu tem atuado como uma espécie de ponte entre os acadêmicos e o Executivo, Ele afirmou ao JP que já existe empenho do prefeito Helinho Zanatta (PSD) na busca de um espaço adequado às necessidades da APL.

No primeiro encontro, como se era de esperar, não houve definição alguma. Apenas o debate de possibilidades que passam a ser estudadas. “As negociações começaram e continuam”, disse ao Jornal de Piracicaba a presidente Raquel. O tema mobiliza a cidade. Fundada já há mais de 50 anos, a APL é um espaço cultural importantíssimo, dedicado à preservação da memória literária da cidade e à revelação de novos talentos. Apesar disso, o grupo depende de salas emprestadas para guardar o próprio acervo e para organizar seus eventos e reuniões periódicas.