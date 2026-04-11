Uma reunião no gabinete do vereador Pedro Kawai, na manhã de ontem, deu a largada nas discussões sobre a indicação de uma sede para a Academia Piracicabana de Letras (APL). A entidade foi representada pela presidente, a professora e escritora Raquel Delvaje, que esteve acompanhada de outros acadêmicos.
O vereador que as recebeu tem atuado como uma espécie de ponte entre os acadêmicos e o Executivo, Ele afirmou ao JP que já existe empenho do prefeito Helinho Zanatta (PSD) na busca de um espaço adequado às necessidades da APL.
No primeiro encontro, como se era de esperar, não houve definição alguma. Apenas o debate de possibilidades que passam a ser estudadas. “As negociações começaram e continuam”, disse ao Jornal de Piracicaba a presidente Raquel. O tema mobiliza a cidade. Fundada já há mais de 50 anos, a APL é um espaço cultural importantíssimo, dedicado à preservação da memória literária da cidade e à revelação de novos talentos. Apesar disso, o grupo depende de salas emprestadas para guardar o próprio acervo e para organizar seus eventos e reuniões periódicas.
Ao longo do mês, uma campanha abraçada pelos três jornais da cidade – O Jornal de Piracicaba, a Gazeta e a Tribuna Piracicabana – tem mostrado a situação preocupante de conservação do acervo, assim como garantido espaço para que os acadêmicos se manifestem sobre a necessidade de uma sede fixa.
Possibilidades
A Prefeitura – por intermédio do vereador – sugeriu que a APL ocupe dependências da Biblioteca Municipal, opção que definitivamente não interessa aos acadêmicos, que estão interessados em ter acesso a um espaço independente, exclusivo.
A alternativa já ventilada pela APL, de ocupação de uma das cinco salas da Estação da Paulista, também não avançou, já que todos os cômodos estão ocupados pelo Projeto Guri que desenvolve cursos de formação musical e desenvolvimento humano.
Agora, há entre os acadêmicos que faça novas propostas, como a ocupação do Casarão do Turismo, que está fechado. E mais opções vão surgirm de todas as partes envolvidas no debate. Tudo ainda depende de análises aprofundadas, para que se chegue a uma decisão.
Mas ninguém deve ter pressa, Na avaliação da própria direção da APL, Piracicaba é uma cidade de porte, que certamente vai disponibilizar à entidade um espaço à altura de sua importância.
A APL sonha com um espaço que não precise ser compartilhado com uma entidade. Onde os acadêmicos possuam a chave e possam organizar o próprio acervo nas datas e nas maneiras que julgarem convenientes.
Agenda com o prefeito
Kawai afirmou ao Jornal de Piracicaba no finalzinho da tarde de quarta-feira que já agenda uma reunião com o prefeito e representantes da Secretaria Municipal de Cultura para expor tudo o que foi debatido e quais as reivindicações dos acadêmicos. “Caminhamos bem, caminhamos bem. O Executivo está solicito à ideia de termos a sede própria da APL”, disse.