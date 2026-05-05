Reunindo 22 fotografias inéditas, a exposição transforma momentos reais em narrativas visuais que atravessam o cotidiano, revelando afeto, força e vulnerabilidade. Em sintonia com o Mês das Mães, a visitação segue até o dia 28 de maio, sempre que houver programação no teatro.

A maternidade longe dos filtros idealizados e mais próxima da vida como ela acontece. É essa a proposta da exposição Cheias de Graça, que chega ao hall do Teatro Municipal Dr. Losso Netto, em Piracicaba, nesta quinta-feira (7), às 19h30. Com entrada gratuita, a mostra abre espaço para um olhar mais íntimo, verdadeiro e plural sobre o universo materno.

As imagens são assinadas pelas fotógrafas Bia Nascimento e Pamela Toledo, do Studio Encantar, que fazem sua estreia em uma exposição autoral. Especializadas em ensaios newborn, gestantes e famílias, elas carregam na bagagem anos de convivência com histórias marcantes, e é justamente dessa proximidade que nasce a força do trabalho.

Cada fotografia apresentada é fruto de uma relação construída com confiança e sensibilidade. Não são apenas registros, mas recortes de vivências que ganham novos significados ao ocupar o espaço expositivo. “Cheias de Graça nasce dessas histórias reais, de mulheres que confiaram a nós momentos únicos. É uma forma de compartilhar toda a beleza e a potência que encontramos no dia a dia”, destacam.

Experiência que vai além da imagem

A curadoria do jornalista Maurício Ribeiro organiza as obras de forma a criar uma narrativa visual envolvente, conduzindo o visitante por diferentes dimensões da maternidade. A proposta é ampliar o olhar e provocar identificação, sem recorrer à idealização.