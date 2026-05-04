As apresentações realizadas na quarta (29) e quinta-feira (30) superaram expectativas e garantiram casa cheia. O teatro, com capacidade para 677 pessoas, recebeu um público diverso, que acompanhou cerca de 35 coreografias por noite, em espetáculos marcados por ritmo, técnica e sensibilidade.

A 18ª Semana da Dança de Piracicaba deixou sua marca na última semana ao transformar o Teatro Municipal Dr. Losso Netto em um verdadeiro ponto de encontro entre arte, público e emoção. Com duas noites de apresentações intensas, o evento confirmou seu papel como um dos principais movimentos culturais da cidade, reunindo talentos, estilos e histórias em um mesmo palco.

Mais de 50 grupos participaram, trazendo uma variedade de estilos que foi do ballet clássico ao contemporâneo, passando por jazz, sapateado, flamenco, danças folclóricas, dança do ventre, hip hop, k-pop e musicais. A mistura de linguagens reforçou a proposta do evento: ser um espaço democrático de expressão e celebração.

A presidente da Associação de Dança de Piracicaba (Adapi), Jussara Sansígolo, destacou ao JP o impacto das apresentações e o clima vivido nos bastidores e no palco. “Os espetáculos foram maravilhosos, tivemos casa cheia e uma troca de energia muito bonita entre todas as modalidades. É um momento em que a dança se reúne em uma harmonia contagiosa, onde parecemos ser um só”, afirmou.

Ela também ressaltou a importância do encontro entre os grupos: “Aprendemos uns com os outros, curtimos cada trabalho apresentado e saímos ainda mais inspirados. A dança, nesses eventos, é a grande premiada”.

Muito além do palco: formação e conexão