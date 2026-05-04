A 18ª Semana da Dança de Piracicaba deixou sua marca na última semana ao transformar o Teatro Municipal Dr. Losso Netto em um verdadeiro ponto de encontro entre arte, público e emoção. Com duas noites de apresentações intensas, o evento confirmou seu papel como um dos principais movimentos culturais da cidade, reunindo talentos, estilos e histórias em um mesmo palco.
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As apresentações realizadas na quarta (29) e quinta-feira (30) superaram expectativas e garantiram casa cheia. O teatro, com capacidade para 677 pessoas, recebeu um público diverso, que acompanhou cerca de 35 coreografias por noite, em espetáculos marcados por ritmo, técnica e sensibilidade.
Mais de 50 grupos participaram, trazendo uma variedade de estilos que foi do ballet clássico ao contemporâneo, passando por jazz, sapateado, flamenco, danças folclóricas, dança do ventre, hip hop, k-pop e musicais. A mistura de linguagens reforçou a proposta do evento: ser um espaço democrático de expressão e celebração.
A presidente da Associação de Dança de Piracicaba (Adapi), Jussara Sansígolo, destacou ao JP o impacto das apresentações e o clima vivido nos bastidores e no palco. “Os espetáculos foram maravilhosos, tivemos casa cheia e uma troca de energia muito bonita entre todas as modalidades. É um momento em que a dança se reúne em uma harmonia contagiosa, onde parecemos ser um só”, afirmou.
Ela também ressaltou a importância do encontro entre os grupos: “Aprendemos uns com os outros, curtimos cada trabalho apresentado e saímos ainda mais inspirados. A dança, nesses eventos, é a grande premiada”.
Muito além do palco: formação e conexão
Antes mesmo da abertura oficial, a Semana da Dança já dava sinais de sua força. No domingo (26), oficinas gratuitas realizadas na Estação da Paulista reuniram mais de 150 participantes em atividades de ballet clássico e contemporâneo, sapateado e dança árabe. O momento funcionou como um aquecimento e também como porta de entrada para novos talentos. Pessoas que nunca haviam tido contato com a dança puderam experimentar a prática e surpreenderam pela desenvoltura, reforçando o caráter inclusivo do evento.
Segundo Jussara, essa troca vai além da técnica. “É um encontro que vai muito além da apresentação. Existe uma conexão, uma energia coletiva que renova todos nós. Saímos com a sensação de dever cumprido e já com expectativa para a próxima oportunidade de estarmos juntos novamente”, completou.
Realizada pela Adapi em parceria com a Prefeitura de Piracicaba, por meio da Secretaria de Cultura, a Semana da Dança soma mais de 19 anos de atuação contínua na valorização da arte local. Ao fim da programação, o sentimento foi unânime: a cultura segue pulsando e cada vez mais forte.