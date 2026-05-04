As transformações não surgem por acaso. Elas refletem pedidos recorrentes de quem frequenta a festa e foram incorporadas após planejamento da organização, com foco em conforto, praticidade e redução de filas.

Quem visitar a Festa das Nações de Piracicaba 2026 já vai perceber: a edição deste ano chega com mudanças pensadas para facilitar a vida do público. Realizado entre os dias 13 e 17 de maio, no Engenho Central, o evento aposta em soluções mais ágeis e em novidades estratégicas para tornar a experiência ainda mais agradável.

A principal novidade desta edição é o novo sistema de pagamento. Agora, cada barraca conta com seu próprio caixa, permitindo que o visitante realize a compra diretamente no local, sem precisar passar por pontos centralizados.

As transações serão feitas por meio de maquininhas da Sicredi, com opções que incluem dinheiro, Pix e cartão. Após o pagamento, basta apresentar o comprovante impresso para retirar o pedido no balcão.

A mudança elimina etapas e torna o processo mais dinâmico — uma resposta direta às críticas de anos anteriores sobre filas e tempo de espera. A expectativa é que o público consiga circular mais e aproveitar melhor tanto a gastronomia quanto a programação cultural.