Quem visitar a Festa das Nações de Piracicaba 2026 já vai perceber: a edição deste ano chega com mudanças pensadas para facilitar a vida do público. Realizado entre os dias 13 e 17 de maio, no Engenho Central, o evento aposta em soluções mais ágeis e em novidades estratégicas para tornar a experiência ainda mais agradável.
As transformações não surgem por acaso. Elas refletem pedidos recorrentes de quem frequenta a festa e foram incorporadas após planejamento da organização, com foco em conforto, praticidade e redução de filas.
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Compra direta reduz filas e facilita consumo
A principal novidade desta edição é o novo sistema de pagamento. Agora, cada barraca conta com seu próprio caixa, permitindo que o visitante realize a compra diretamente no local, sem precisar passar por pontos centralizados.
As transações serão feitas por meio de maquininhas da Sicredi, com opções que incluem dinheiro, Pix e cartão. Após o pagamento, basta apresentar o comprovante impresso para retirar o pedido no balcão.
A mudança elimina etapas e torna o processo mais dinâmico — uma resposta direta às críticas de anos anteriores sobre filas e tempo de espera. A expectativa é que o público consiga circular mais e aproveitar melhor tanto a gastronomia quanto a programação cultural.
De acordo com Carolina Angelelli, presidente da Fenapi, a decisão foi construída a partir da escuta ativa dos visitantes. A proposta é aprimorar a experiência sem perder a essência do evento.
Bebidas ganham reforço com marcas reconhecidas
Além da nova dinâmica de consumo, a edição 2026 também marca a chegada de parceiros importantes no setor de bebidas. Pela primeira vez, a cervejaria Leuven será responsável pelo chope oficial da festa, trazendo rótulos artesanais e identidade local. O chope pilsen será comercializado a partir de R$ 14.
No segmento não alcoólico, a entrada da Coca-Cola reforça a estrutura do evento, oferecendo variedade e padronização no atendimento ao público.
As novidades mostram um movimento claro de profissionalização, aliado à valorização de marcas consolidadas e da produção local. Promovida pela Prefeitura de Piracicaba, a festa segue como um dos principais eventos culturais da cidade, reunindo gastronomia típica, diversidade e tradição.
Programação:
- 13/05 (quarta-feira): 19h às 00h
- 14/05 (quinta-feira): 19h às 01h
- 15/05 (sexta-feira): 19h às 02h
- 16/05 (sábado): 11h às 02h
- 17/05 (domingo): 11h às 18h