A Anvisa publicou novas resoluções que impactam diretamente o setor de medicamentos e produtos à base de cannabis no Brasil. As medidas incluem proibição de vendas, suspensão de propagandas e recolhimento de produtos considerados irregulares ou fora das normas sanitárias.

Propagandas irregulares entram na mira

Entre as decisões, a agência determinou a suspensão imediata da publicidade de medicamentos voltados ao tratamento de diabetes e obesidade. Os produtos Lirux e Olire, fabricados pela EMS, estavam sendo divulgados ao público em geral em desacordo com as regras sanitárias.

A legislação brasileira restringe esse tipo de comunicação direta ao consumidor, especialmente quando envolve medicamentos que exigem prescrição médica.