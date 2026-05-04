Uma cena revoltante de violência doméstica chocou moradores de Piracicaba na noite deste sábado (3). Um homem foi preso após agredir brutalmente a própria madrasta dentro de casa, na rua Alidor Pecorari, na região da Rua do Porto.

LEIA MAIS

De acordo com a Polícia Militar, a equipe chegou ao local e encontrou a vítima com o rosto completamente machucado. Ela teria sido atacada com socos e pontapés pelo enteado.