04 de maio de 2026
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VIOLÊNCIA

Homem espanca madrasta na Rua do Porto em Piracicaba

Por Da redação/Pira1 |
| Tempo de leitura: 1 min
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Pira1
O indivíduo foi preso pela Polícia Militar.
O indivíduo foi preso pela Polícia Militar.

 Uma cena revoltante de violência doméstica chocou moradores de Piracicaba na noite deste sábado (3). Um homem foi preso após agredir brutalmente a própria madrasta dentro de casa, na rua Alidor Pecorari, na região da Rua do Porto.

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De acordo com a Polícia Militar, a equipe chegou ao local e encontrou a vítima com o rosto completamente machucado. Ela teria sido atacada com socos e pontapés pelo enteado.

A agressão foi presenciada pela companheira do agressor, que confirmou toda a violência. A cena era de indignação: a vítima apresentava várias lesões na face após o espancamento.

Os policiais não perderam tempo e levaram todos os envolvidos para a Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) da cidade, onde um boletim foi registrado e o indivíduo ficou à disposição da Justiça.

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