Após mais de duas décadas de espera por melhorias na área educacional, moradores dos bairros rurais Santana e Santa Olímpia terão uma nova unidade de ensino. A Prefeitura confirmou a construção de uma escola com capacidade para atender até 498 alunos, abrangendo educação infantil e ensino fundamental.

Estrutura completa e moderna

O projeto prevê uma unidade ampla, com cinco salas destinadas à educação infantil e outras dez voltadas ao ensino fundamental. Além disso, o espaço contará com laboratório de informática, salas multiuso, ambientes de leitura e áreas administrativas, como secretaria, diretoria e coordenação.

A escola também terá quadra poliesportiva coberta com vestiários, playground, copa, banheiros e almoxarifado, garantindo suporte completo para atividades pedagógicas e esportivas.

Investimento milionário