Após mais de duas décadas de espera por melhorias na área educacional, moradores dos bairros rurais Santana e Santa Olímpia terão uma nova unidade de ensino. A Prefeitura confirmou a construção de uma escola com capacidade para atender até 498 alunos, abrangendo educação infantil e ensino fundamental.
Estrutura completa e moderna
O projeto prevê uma unidade ampla, com cinco salas destinadas à educação infantil e outras dez voltadas ao ensino fundamental. Além disso, o espaço contará com laboratório de informática, salas multiuso, ambientes de leitura e áreas administrativas, como secretaria, diretoria e coordenação.
A escola também terá quadra poliesportiva coberta com vestiários, playground, copa, banheiros e almoxarifado, garantindo suporte completo para atividades pedagógicas e esportivas.
Investimento milionário
A obra será construída na rua São João Batista, no bairro Santana, com investimento estimado em R$ 12,9 milhões. A homologação da licitação foi publicada no Diário Oficial do Município, oficializando o avanço do projeto.
Acessibilidade e inclusão
A estrutura será planejada com critérios de acessibilidade, permitindo que alunos com deficiência tenham acesso pleno aos espaços e atividades. A proposta reforça o compromisso com inclusão e igualdade no ambiente escolar.
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Demanda antiga da população
A construção atende a uma reivindicação histórica das comunidades locais, que há mais de 20 anos aguardavam por uma unidade de ensino na região. A expectativa é reduzir deslocamentos e ampliar o acesso à educação de qualidade.
Educação como prioridade
De acordo com a administração municipal, o investimento integra um plano de expansão da rede de ensino, com foco na ampliação de vagas e melhoria da infraestrutura, especialmente em áreas mais afastadas.
A nova escola deve beneficiar diretamente centenas de famílias, fortalecendo o acesso à educação e criando melhores condições de aprendizado.