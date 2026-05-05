Uma programação fora do comum movimenta a cidade nesta sexta-feira (8), com a realização de um passeio noturno gratuito e guiado no Cemitério da Saudade. A atividade começa às 19h30 e propõe ao público uma imersão na história local, combinando memória, cultura e música ao vivo.
Experiência cultural em destaque
O roteiro será conduzido por historiadores e guia de turismo, que apresentam curiosidades e relatos sobre figuras que tiveram papel relevante no desenvolvimento do município. A proposta é transformar o espaço em um ambiente de aprendizado, destacando o valor histórico e artístico do local.
A atividade é promovida pela Prefeitura, por meio das secretarias de Turismo, Cultura e Obras, em parceria com o grupo Patrimônios da Saudade.
Personagens e memória da cidade
Durante o percurso, os participantes terão acesso a histórias de nomes importantes da cidade, como o seresteiro Victório Ângelo Cobra, conhecido como Cobrinha; a vereadora Ditinha Penezzi; o compositor Erotides de Campos; e o artista Almeida Júnior, entre outros.
As informações são baseadas em estudos históricos e pesquisas que resgatam a importância do cemitério, inaugurado em 1872, como patrimônio cultural.
Música ao vivo integra o passeio
A experiência também contará com apresentações musicais ao longo do trajeto, com participação da cantora Patrícia Ribeiro e músicos convidados, criando um ambiente ainda mais envolvente para os visitantes.
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Inscrições abertas e vagas limitadas
Os interessados devem se inscrever previamente, já que o número de participantes é restrito. As inscrições estarão disponíveis a partir das 19h da quarta-feira (6), pelo link: https://doity.com.br/patrimonios-da-saudade
A recomendação é que o público utilize roupas confortáveis, calçados fechados e leve lanterna. Em caso de chuva, o evento será remarcado e comunicado pelos canais oficiais.
Doação solidária
A organização sugere a doação de 1 litro de óleo de cozinha, que será destinado ao Fundo Social de Solidariedade para atender famílias em situação de vulnerabilidade.
Serviço
Roteiro turístico noturno guiado e gratuito
Data: sexta-feira, 08/05
Horário: 19h30
Local: Cemitério da Saudade – avenida Piracicamirim, 2201
Inscrições: https://doity.com.br/patrimonios-da-saudade
Mais informações: (19) 3403-2648