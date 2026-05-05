Uma programação fora do comum movimenta a cidade nesta sexta-feira (8), com a realização de um passeio noturno gratuito e guiado no Cemitério da Saudade. A atividade começa às 19h30 e propõe ao público uma imersão na história local, combinando memória, cultura e música ao vivo.

Experiência cultural em destaque

O roteiro será conduzido por historiadores e guia de turismo, que apresentam curiosidades e relatos sobre figuras que tiveram papel relevante no desenvolvimento do município. A proposta é transformar o espaço em um ambiente de aprendizado, destacando o valor histórico e artístico do local.

A atividade é promovida pela Prefeitura, por meio das secretarias de Turismo, Cultura e Obras, em parceria com o grupo Patrimônios da Saudade.

Personagens e memória da cidade