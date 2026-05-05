O volume de recursos destinados a viagens oficiais no atual governo federal já ultrapassa R$ 7,35 bilhões, segundo dados disponíveis no Portal da Transparência. A cifra inclui despesas com passagens aéreas, diárias e outros custos relacionados a deslocamentos de servidores públicos em compromissos de trabalho.
Despesas concentradas em diárias e voos
A maior parte dos gastos está ligada ao pagamento de diárias, que somam mais de R$ 4,2 bilhões no período analisado. Em seguida, aparecem os custos com passagens aéreas, que ultrapassam R$ 2,1 bilhões. Também entram na conta despesas adicionais, como taxas administrativas e seguros vinculados às viagens.
No recorte por destino, as viagens dentro do país concentram a maior fatia dos recursos, com mais de R$ 4,4 bilhões. Já os deslocamentos internacionais representam cerca de R$ 2,9 bilhões.
Rotas mais utilizadas e valores elevados
Entre os trajetos mais frequentes, destaca-se a ponte aérea entre Brasília e Rio de Janeiro, que acumula mais de 100 mil bilhetes emitidos. O trecho Brasília–São Paulo aparece logo em seguida, com dezenas de milhares de passagens registradas.
No cenário internacional, cidades como Lisboa, Washington e Genebra estão entre os destinos mais recorrentes. Um dos maiores valores pagos por uma única passagem foi registrado em viagem para a capital dos Estados Unidos, superando R$ 85 mil.
VEJA MAIS:
- Entrevista de emprego ou armadilha: Diarista some em Piracicaba
- Tentativa de homicídio tem tiros, caçada e muito sangue
- Homem espanca madrasta na Rua do Porto em Piracicaba
- Clique aqui e receba, gratuitamente, as principais notícias da cidade, no seu WhatsApp, em tempo real.
Evolução dos gastos ao longo dos anos
Os dados mostram que os custos com viagens cresceram nos últimos anos. Em 2023, primeiro ano da atual gestão, o total chegou a R$ 2,29 bilhões. Em 2024, o valor subiu para R$ 2,38 bilhões e, em 2025, atingiu R$ 2,46 bilhões. Nos primeiros meses de 2026, as despesas já passam de R$ 233 milhões.
A comparação com governos anteriores indica um aumento significativo. Entre 2019 e 2022, os gastos ficaram em torno de R$ 4,15 bilhões. Já no período entre 2015 e 2018, o total foi de aproximadamente R$ 5 bilhões, sem correção inflacionária.
Órgãos com maior volume de viagens
As despesas estão distribuídas entre diversos órgãos federais, com destaque para ministérios como Justiça, Educação, Defesa, Fazenda, Meio Ambiente e Gestão, que concentram grande parte dos deslocamentos.
Contexto e questionamentos
O crescimento dos gastos ocorre em um cenário de retomada de agendas presenciais e compromissos institucionais, após anos marcados por restrições globais. Ainda assim, os números reacendem o debate sobre eficiência no uso de recursos públicos e a necessidade de controle sobre despesas administrativas.
Até o momento, o governo federal não apresentou posicionamento detalhado sobre o aumento dos valores registrados.