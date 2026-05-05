O volume de recursos destinados a viagens oficiais no atual governo federal já ultrapassa R$ 7,35 bilhões, segundo dados disponíveis no Portal da Transparência. A cifra inclui despesas com passagens aéreas, diárias e outros custos relacionados a deslocamentos de servidores públicos em compromissos de trabalho.

Despesas concentradas em diárias e voos

A maior parte dos gastos está ligada ao pagamento de diárias, que somam mais de R$ 4,2 bilhões no período analisado. Em seguida, aparecem os custos com passagens aéreas, que ultrapassam R$ 2,1 bilhões. Também entram na conta despesas adicionais, como taxas administrativas e seguros vinculados às viagens.

No recorte por destino, as viagens dentro do país concentram a maior fatia dos recursos, com mais de R$ 4,4 bilhões. Já os deslocamentos internacionais representam cerca de R$ 2,9 bilhões.

Rotas mais utilizadas e valores elevados